Piv Huvluv en Astrid Stockman vieren tien jaar OC De Schouw in Lichtervelde: met een lach en een sopraan

Op 18 januari 2014 werd OC De Schouw voor het eerst in gebruik genomen in Lichtervelde. Voor het tienjarig jubileum organiseert het gemeentebestuur twee optredens. Het eerste is een optreden van Piv Huvluv, die er tien jaar geleden op die eerste avond ook al bij was.

In 2007 sloot de verffabriek op site Debaillie de deuren, waarna het gemeentebestuur de site kocht om er een ontmoetingscentrum te bouwen. “De bouwwerken startten in 2012”, vertelt Guillaume Noppe, beheerder van OC De Schouw. “Tijdens de openingsweek in 2014 stonden elke dag allerlei activiteiten gepland. Eén daarvan was het optreden van Piv Huvluv, die we daarom ook dit jaar opnieuw hebben vastgelegd.”

Zelden niemand

In die tien jaar is het OC heel vaak afgehuurd. “Er zijn weinig momenten waarop niemand De Schouw huurt. Dat zijn vergaderingen die plaatsvinden in de Muze of de Artiest, maar ook grotere (West-)Vlaamse organisaties vinden de weg naar Lichtervelde door de centrale ligging en de goeie bereikbaarheid via het station en de E403. Dan gaat het vaak om trefdagen, plenaire zittingen, workshops, enzovoort, in de grote zaal en de foyer, maar ook in het hele gebouw. De grote zaal is polyvalent opgevat, waardoor ze zich leent voor seniorennamiddagen, concerten, optredens en zelfs in beperkte mate voor theater.”

Blijven investeren in gebouw

“Het gebouw werd vooral gebouwd om lokale verenigingen hun ding te kunnen laten doen. En dat is het geval: de Lichterveldse verenigingen zijn hier kind aan huis. We blijven ook investeren in het gebouw. Sinds 2016 werken we met een reservatiepakket en sinds 2019 verloopt de facturatie digitaal. Het gebouw en de omgeving worden verder verfraaid. De parking werd in 2022 aangelegd met grasdalen, er werden vloeren vernieuwd in de inkomhal en de keuken, zodat alles onderhoudsvriendelijker werd. Na tien jaar oogt het gebouw nog altijd indrukwekkend en modern. Dat horen we aan de reacties van mensen die hier voor de eerste keer komen”, zegt Noppe.