Piv Huvluv brengt ons al 25 jaar aan het lachen: komiek viert jubileum met groot feest

Piv Huvluv is al 25 jaar een succesvol comedian en viert dat zaterdag met een groot feest in Expo Waregem. Momenteel toert hij met maar liefst zes shows en zit hij boordevol plannen. “Ik blijf altijd wel iets tofs vinden om te maken.”

Vorig jaar speelde Jan Cattrijsse uit Oostende, beter bekend als Piv Huvluv, maar liefst 147 (!) voorstellingen. Weinigen in Vlaanderen doen hem dat na. De comedian begon in 1998 toen hij het tot de finale van Humo’s Comedy Cup schopte, en denkt op zijn 58ste nog lang niet aan stoppen. Meer nog: zelfs tijdens de coronaperiode zat hij allesbehalve stil, met een nieuwe show als resultaat. In Zoiets verzin je niet! krijgen we het relaas van een trip doorheen de States. “Ik wilde vooral het vernuft in de opbouw van mijn voorstelling Speeltijd weer bovenhalen, wat naar mijn aanvoelen mijn beste theatershow was. Daarbij kon ik rekenen op Maaike Cafmeyer als coach. Ik heb haar leren kennen op de set van Eigen Kweek (waar Jan haar collega bij de politie speelde, red.). In deze show vertel ik over mijn relatie als jonge twintiger met een iets oudere vrouw en ik wilde dat de nuance goed zat. Ook vanuit vrouwelijk standpunt.”

Opvallend: van de show verscheen ook een boek, maar met een ander verhaal. “Dat boek was er eerst, en daarvoor heb ik zelfs een eigen uitgeverij opgericht. De Minzame Rots heet die, een comedy-totem die Steven Mahieu mij ooit gaf. Het boek was klaar tussen de twee lockdowns, maar ik kreeg het niet vertaald naar het podium. In het verhaal beleef ik als matroos-milicien een bizarre relatie met een vrouwelijke onderofficier. Dat verhaal was echter niet geschikt voor een comedyvoorstelling, dus schreef ik een nieuw scenario en dat werd de theatervoorstelling Zoiets verzin je niet!. Vinylplaten zijn zowat mijn handelsmerk geworden, het publiek mag dus weer veel muziek verwachten. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, zal er van deze voorstelling bij De Minzame Rots ook een erotisch stripverhaal verschijnen.”

Comfortzone

Cattrijsse was in een niet zo ver verleden leerkracht. “De afgelopen maanden kwamen ze al vaak vragen of ik wilde terugkeren, maar ik zie dat niet meteen zitten. Al heb ik altijd enorm graag lesgegeven. Maar wat ik vandaag doe, is echt op mijn lijf geschreven.”

Dat betekent niet dat hij zich opsluit om stukken te schrijven, integendeel. “Vóór corona kreeg ik de vraag om een voorstelling te maken voor het personeel van De Lovie, een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking. Ik heb toen meegedraaid in heel wat afdelingen om inspiratie op te doen. Dat was redelijk buiten mijn comfortzone. Door de pandemie heeft dat uiteindelijk meer dan twee jaar geduurd, maar ik heb daar superveel uit geleerd. Mijn respect voor de zorgmedewerkers is immens.”

© Pieter Clicteur

Piv heeft al heel wat watertjes doorzwommen, maar bouwde door de jaren heen een breed en trouw publiek op. “Dat had ik nooit gedacht toen ik daar stond op Humo’s Comedy Cup in 1998. Ik heb ook het geluk gehad dat ik daar geleidelijk kon in groeien. Of ik gaandeweg genoeg gewaardeerd werd? Da’s een moeilijke vraag die me wel eens bezighoudt. Sta ik waar ik vandaag wil staan? Eigenlijk wil ik vooral voor een publiek staan en hen meenemen in mijn wereld. Je hebt soms van die avonden dat alles meezit en werkt. Daar vind ik een ongelooflijke drive in. In panels of quizzen op tv komen, is sowieso niets voor mij. Ik ben daar niet op mijn gemak, op het podium wel.”

Potentieel

Zijn grootste kracht is vertellen, vindt Piv zelf. “Ik ben een rasverteller, ik kan mensen meesleuren in een verhaal. Mijn publiek bewierookt vaak mijn aangenaam stemgeluid. I was born with the gift of a golden voice, zong Leonard Cohen ooit. Voor mij geldt dat evenzeer. (lacht) Daarnaast is het gebruik van vinylplaatjes in mijn voorstellingen een wonderzet geweest. Muziek brengt nostalgie teweeg en dat is een prima deken om humor in te wikkelen. Het leuke is dat jongeren die muziek dan weer kennen van hun ouders of via TikTok.”

“Welke plaat mijn carrière typeert? Da’s een goeie vraag. Dan is dat misschien wel eentje van De Dijk, een Nederlandse band die er onlangs na 40 jaar mee ophield. Het nummer Je weet nooit wanneer: ‘Het kan elk moment gebeuren, maar het gebeurt niet elk moment. Je weet nooit wanneer. Je moet eerst langs vele deuren voordat je de sleutel kent.’ Dat nummer suggereert dat je niet alles in de hand hebt. Ik heb zeer weinig uitgesproken ambities, ik laat liever de dingen gebeuren. Ik droom er bijvoorbeeld van om ooit het Kursaal in Oostende vol te laten lopen. Maar op die ambitie staat geen deadline. Ik probeer gewoon vertrouwen te hebben in wat ik doe en de rest volgt vanzelf. En indien niet, ook goed.” (lacht)

‘Zoiets verzin je niet!’, ter ere van zijn 25ste verjaardag op de planken met tal van special guests, vindt plaats op zaterdag 25 februari om 20 uur in Expo Waregem. Tickets en info: www.pivhuvluv.be.