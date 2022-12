Pioniers Stefan Tanghe en Serge Feys nemen afscheid van De Grote Post

Cultuurcentrum De Grote Post neemt eind dit jaar afscheid van directeur Stefan Tanghe en muziekprogrammator Serge Feys. Wel zal Serge het project dat hij opstartte en dat hem nauw aan zijn hart ligt, Singalong XL in het kader van tien jaar De Grote Post in juni 2023, nog verzorgen. Stefan en Serge benadrukken hun dankbaarheid voor de tien voorbije jaren in De Grote Post.

Als pioniers én als echte Oostenaars stonden de jonge vijftigers in 2012 steeds zij aan zij om voor hun stad een cultuurhuis te realiseren dat het prachtige 12.000 m² grote gebouw van architect Gaston Eysselinck waardig was. “Dit ambitieuze plan doen slagen, was voornamelijk mogelijk door de inzet van een grote groep vrijwilligers, die elke dag en elk moment beschikbaar waren en nog steeds zijn. Niet alleen zijn de vrijwilligers uitzonderlijke ambassadeurs, vandaag zijn ze onmisbaar als collega’s voor elk gespecialiseerd team binnen de organisatie”, zegt afscheidnemend directeur Stefan Tanghe. In oktober gaf hij de fakkel door aan Lieve Moeremans, tot voor kort directeur van Brugge Plus.

Stefan Tanghe en Serge Feys hebben ook woorden van dankbaarheid over voor de ploeg medewerkers die instond voor de opstart van De Grote Post, voor het bestuur van het cultuurhuis, dat nu inzet op een professionalisering van de werking, en aan de artistieke programmatoren Jan Goossens (de toenmalige artistiek directeur van de KVS in Brussel volgde in de beginjaren de programmatie van De Grote Post op, red.) en Liv Laveyne en alle collega’s. De Grote Post organiseert jaarlijks meer dan 1.500 activiteiten.

“Net niet achter coulissen gelogeerd”

Vandaag kijken de jonge zestigers Stefan en Serge vol vertrouwen naar Lieve Moeremans en het nieuw samengestelde coördinatieteam, het nauwkeurig samengestelde team medewerkers en het bestuur, om De Grote Post door de financiële crisis te leiden. “Voornamelijk kunst en cultuur hebben er de voorbije jaren voor gezorgd dat Oostende de aantrekkelijke stad geworden is die ze vandaag is. Een eendrachtig team kan snel, flexibel en volledig op de noden inspelen en dat is wat we van De Grote Post verwachten”, vertellen de twee.

“De Grote Post evolueerde op tien jaar tijd van een boreling naar een bloeiende adolescent, en is nu een volwaardig Cultuurhuis mét grote ‘C’. Mede dankzij de niet aflatende inzet van zowel Stefan als Serge, beiden duivels-doet-al, die in de beginjaren nog nét niet logeerden achter de coulissen om het op de kaart zetten van het cultuurcentrum in goeie banen te leiden”, aldus schepen van Cultuur Bart Plasschaert (CD&V). “We zijn hen met het stadsbestuur ontzettend dankbaar voor de jarenlange inzet. Hun aandeel in het vormen van het gezicht van de Grote Post is en blijft van onschatbare waarde.”