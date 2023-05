Pieter D’Hoop fotografeert het verhaal van het Brugse bier Straffe Hendrik

Xavier Vanneste van de Brugse brouwerij De Halve Maan daagde de culinaire topfotograaf Pieter D’Hoop uit om het verhaal van het bier Straffe Hendrik te fotograferen.

“Straffe Hendrik haakt zich al van bij de lancering van het merk aan de artistieke wereld”, vertelt de Brugse brouwer Xavier Vanneste. “In 1981 brouwde De Halve Maan voor het eerst een straf en goed gehopte tripel naar aanleiding van de inhuldiging van het Sint-Arnoldus standbeeld (patroonheilige van het brouwen) in Brugge.”

“Het brouwsel werd toen zo gesmaakt, dat het al snel een vaste waarde werd binnen de brouwerij. Het kreeg de toepasselijke naam Straffe Hendrik, verwijzend naar de talrijke Hendriks binnen de brouwersfamilie Maes. Zo deelden de eerste vijf opeenvolgende generaties van brouwersfamilie De Halve Maan allemaal dezelfde voornaam: Hendrik.”

Straffe Artiesten

“Sinds de introductie van dit merk hebben we meermaals de artistieke wedstrijd ‘Straffe Artiesten’ georganiseerd. Artistieke talenten konden hun ervaring of gevoel bij het biermerk vrij interpreteren en vertalen naar een kunstwerk binnen hun eigen artistiek domein”, vervolgt Xavier Vanneste.

Om het kunstzinnige verder te bekrachtigen, lanceerde Straffe Hendrik begin dit jaar een nieuwe slogan: ‘The art of brewing’ (of ‘De kunst van het brouwen’). “Dit slaat enerzijds op het eeuwenoude vakmanschap van de brouwerij en is anderzijds een knipoog naar de vele creatieve projecten”, legt de Brugse brouwer uit.

Campagne

Voor de lancering van deze nieuwe slogan werd een uitgebreide campagne ontwikkeld, die zowel in binnen- als buitenland zal worden uitgerold. “Buurlanden zoals Frankrijk en Nederland, maar ook verre exportlanden als de Verenigde Staten zullen de campagne te zien krijgen. Referenties zoals Straffe Hendrik Tripel en Quadrupel scoren met hun krachtige en volmondige smaak wereldwijd. De vraag steeg door de vele internationale bierprijzen die we al in de wacht sleepten”, zegt Xavier Vanneste.

In de campagne daagt het biermerk een internationaal culinair topfotograaf uit om het verhaal van het bier in een foto vast te leggen. “De fotograaf in kwestie, Pieter D’Hoop, was met zijn Brugse roots de geknipte kandidaat. Hij heeft een passie voor alles wat puur en echt is”, stelt Xavier Vanneste.

Fotograaf Pieter D’Hoop.

“Zo probeert Pieter telkens van bij de start de opstelling van zijn foto’s nauwgezet uit te werken, zodat deze zo goed als geen nabewerking nodig hebben. Hierdoor heeft hij een zeer uitgesproken en unieke stijl. Voor deze opdracht ging hij in de Huisbrouwerij van De Halve Maan op zoek naar het perfecte beeld.”

Zot idee

“In zijn zoektocht schuimde hij de volledige brouwerij in het centrum af. Hij ontdekte er de eeuwenoude brouwinstallaties, maar ook het hypermoderne gedeelte. Tijdens zijn bezoek kwam Pieter D’Hoop met een zot idee op de proppen. Hij wilde het generatielange vakmanschap van de familiale brouwerij, die in 1856 gesticht werd, combineren met de hedendaagse en hypermoderne installaties.”

“De brouwerij zal deze foto in een zeer beperkte oplage drukken op canvassen. Elk canvas zal worden gesigneerd en genummerd door de artiest. Een waar collectors item! Het canvas heeft een grootte van 60×60 cm. Ze kunnen door de Straffe Hendrik fans gewonnen worden via de actiepagina www.straffehendrik.be/contest”, besluit Xavier Vanneste.