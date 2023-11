Pieter Desmet even weer thuis met dansvoorstelling in De Spil: “Inspiratie uit rouwproces”

Danser en choreograaf Pieter Desmet is deze week te gast in zijn geboortestad. Zijn jongste productie gaat zaterdag in première in De Spil. “Het is logisch dat dit hier gebeurt. De dansvoorstelling vond namelijk haar inspiratie in het rouwproces bij het overlijden van mijn ouders die in Passendale woonden.”

Spreken met dansers of choreografen betekent vaak het overlopen van hun opleidingen of carrière in grote danshuizen in binnen- en buitenland. Voor Pieter Desmet (27) maken we een uitzondering en beginnen in eigen streek. “Ik ben in Roeselare geboren en ging hier naar de muziekschool en naar het Klein Seminarie maar mijn jeugd speelde zich voornamelijk af in Passendale.”

“Dat ik iets met dans wou doen, was heel snel duidelijk en dat je in die tijd voor een degelijke opleiding op professioneel vlak West-Vlaanderen moest verlaten was even snel duidelijk. Ik begon die dansopleiding aan de kunsthumaniora in Brussel en studeerde daarna verder aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Afstuderen deed ik in 2018 en een jaar later ging ik aan de slag bij Ultima Vez van Wim Vandekeybus.”

“Daartussenin heb ik veel freelance gedanst vaak in niches binnen het dansgenre waarbij ik ook geboeid raakte door het maken van filminstallaties of muziekvideo’s. Met Steffi Mennen en Jonathan De Maeyer richtte ik het kunstplatform Persona op. Steffi is danser én danstherapeut en Jonathan is audiovisueel kunstenaar. Samen doen we onderzoek naar de identiteitsontwikkeling onder de titel The Body as Manifestation of Identity.”

Rouw

“Het was nogal logisch dat dit onderzoek zich ook op onszelf zou toespitsen. Daar ligt meteen het ontstaan van de dansvoorstelling die zaterdag in De Spil in première gaat. My August feels like December is de titel van onze multidisciplinaire performance en installatie waar hedendaagse dans, digitale videokunst, sound design en textiele scenografie samenwerken. Ik regisseer de voorstelling in coproductie met De Spil en DansBrabant maar sta dit keer niet zelf op het podium. Voor de uitvoering zorgen Martha Gardner, James Hall en Meron Verbelen.”

“Als basis heb ik geput uit mijn eigen rouwervaringen. Het verlies van mijn beide ouders zette een rouwproces in gang dat de eerste maanden heel fel aanwezig was maar ook jaren later nog een belangrijk deel van mijn leven is. Ik merkte ook dat er in onze maatschappij daar weinig ruimte voor is. In mijn creatie probeer ik de rouwsluiers af te werpen en het onderscheid tussen de performers en de bezoekers tijdens de voorstelling geleidelijk te laten vervagen. Want we hebben vroeg of laat allemaal te maken met een rouwproces.”

Passendale

“Omdat het rouwen bij mij in Passendale begon toen mijn vader in 2003 en mijn mama in 2020 overleden, leek het mij ook logisch om deze productie hier in première te laten gaan. Maar de keuze voor De Spil is ook ingegeven door de jarenlange ervaring dat dit huis heeft met hedendaagse dans. Ik weet dat dans op zich geen grote publiekstrekker is maar De Spil heeft wel naam gemaakt en heeft een heel trouw publiek dat naar dit soort voorstellingen komt.”

My August feels like December van gezelschap Persona/Pieter Desmet gaat in première op zaterdag 4 november om 20.30 uur in zaal De Komedie van De Spil. Om 19.45 uur verzorgen Pieter Desmet en Katleen Van Langendonck de inleiding op deze dansvoorstelling. Tickets kosten 17 euro en zijn te koop aan de balie of via www.despil.be.