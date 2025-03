Pieter De Wulf bouwt Groep24 verder uit: “De volgende Monopoly? Eentje rond Pairi Daiza”

Al 20 jaar bouwt Pieter De Wulf – samen met vennoot Kristof De Block – Groep24 uit, gevestigd in Ten Briele 16/9 in Brugge. Groep24 is een samensmelting van sterke merken in de wereld van events en ontspanning, waaronder Show-Time.be, Comedyshows.be, Promobom.be, Nicholas Arnst en het Zandsculpturenfestival in Middelkerke. Op jaarbasis organiseert Groep24 zo’n 650 shows. Er werken 17 personeelsleden.

Pas zestien was Pieter toen hij al optredens organiseerde. Later kon hij dat niet langer combineren met zijn job in het onderwijs. Op het juiste moment kwam hij Bruggeling Kristof De Block tegen, die toen werkte bij het OCMW in Oostende.

Jullie beslisten jullie job te laten staan en in de eventsector te stappen?

“Ik had al een platenlabel, Kristof een muziekgroep. We zaten in de sector punk, metal, maar konden daar niet van leven. Tot we met vrienden bijeenkwamen en op televisie Freddy De Vadder zagen optreden. Alles was uitverkocht. We namen contact op met zijn manager Bram Bostyn, die zei dat we dat wel degelijk zelf mochten organiseren. We reserveerden zaal De Biekorf in Brugge met 200 plaatsen, maar we hadden maar 40 vrienden. We besloten die overige plaatsen te verkopen. We hingen affiches op in ’t stad en twee weken later was het uitverkocht. Die manager kwam naar dat optreden, zei dat er maar weinig privé-organisatoren bestonden die dat goed deden. We deden een tweede voorstelling met Freddy in de Stadsschouwburg van Brugge en opnieuw was het bingo. Bram stelde dan artiest Gunter Lamoot voor. Ook Wouter Deprez belde ons op en vroeg of we zijn zomershows wilden organiseren.”

En plots zag ook Show-Time.be het levenslicht?

“Inderdaad, de eerste jaren was die comedy belangrijk én blijft die belangrijk. Manager en boekingskantoren van comedians hebben ook vaak muziekartiesten en stelden ons die voor. Een mijlpaal kwam door de goochelaar-comedian Gili, die bevriend was met een Michael Jackson Tribute-artiest. We deden zo’n show en de zaal zat vol. Daarna volgden allerlei andere tributes: Claude François, Tina Turner, Queen, Pink Floyd… Op jaarbasis doen we al zo’n 250 shows, inclusief in Wallonië. Met Comedyshows.be beperken we ons tot Vlaanderen, omdat het Nederlandstalig is.”

Wat is Promobom.be?

“Mijn vennoot Kristof is de drijvende kracht erachter. We deden zelf onze promo en hingen affiches op. Andere organisatoren belden ons op met de vraag wie dat voor ons deed, want dat was heel zichtbare reclame. Nu hangen er ook al van onze kaders in Luik, Brussel, Antwerpen… We maken reclame voor onze eigen shows, maar ook voor grote klanten, zoals pretparken en het Sportpaleis. Binnen onze groep zit ook goochelaar Nicholas Arnst en het Zandsculpturenfestival in Middelkerke, samen met partner Peter Monbailleu, ook een Brugse Beer. Dit jaar is er hopelijk opnieuw een editie, maar waar weten we nog niet.”

Groep24 verwierf ook bekendheid door de Monopoly-versies. Een succesverhaal?

“Net voor corona zijn we daarmee begonnen. De eerste was Monopoly Brugge. We verkochten 5.000 stuks in drie weken tijd. Door corona zaten onze personeelsleden met hun vingers te draaien. We besloten ons daar op te focussen en in drie jaar tijd maakten we 40 Monopoly-spelen. We verkochten er 20.000 van F.C. De Kampioenen, ook Club Brugge scoorde goed. Minder succesvol was Thuis. Er zitten er nog in de pipeline. Zo komt er een nieuwe editie van het Monopoly-spel rond Pairi Daiza.”

Wie is Pieter De Wulf? Privé Geboren op 7 september 1979 in Brugge. Al 20 jaar de partner van Tatiana Desmidt, afkomstig uit Oostende, met wie hij in Jabbeke woont. Papa van Laurens (13). Loopbaan Studeerde voor leerkracht lager onderwijs aan de Normaalschool in Brugge. Zeven jaar leerkracht, onder meer in Jabbeke, Beernem, Brugge. Hij was twee jaar zorgcoördinator in Oostkamp. In 2004 begon hij – samen met Kristof De Block – met de uitbouw van Groep24. Vrije tijd Vertoeft graag op zijn eigen shows. Is fan van Cercle Brugge net zoals zijn papa en zoon.

Valt de samenwerking met al die comedians en artiesten mee?

“We zijn de grootse in dat genre en ik denk dat we dat goed doen. Zodra artiesten met ons werken, blijven ze met ons werken. In Show-Time.be met die tributes is er meer concurrentie. Wij proberen de beste show voor te stellen. We investeren in een betere lichtshow én maken veel reclame.”

Werk je met een hecht team?

“Drie stagiairs – Cedric, Inge en Hannes – werken hier nog altijd, al meer dan tien jaar. Het is hier leuk en gevarieerd werken, al zeg ik het zelf. Momenteel staan er opnieuw twee vacatures open. We blijven maar groeien.”

Heb je nog een droom? Iets dat je zeker wilt realiseren?

“Mijn droom? Dat alles goed blijft draaien. Ik ben 45 jaar en doe het heel graag. Ik kijk op naar mensen die op 75-jarige leeftijd nog werken en niet met pensioen gaan. Denk maar aan Jacques Vermeire of Urbanus. Ze komen verder in contact met jonge mensen en blijven zelf jong. Ik wil mijn job – weliswaar dan niet meer zo druk – verder doen. Trouwens, met de nieuwe regering moeten we toch langer werken? Dat past dus in mijn visie.” (lacht)

Info: www.comedyshows.be