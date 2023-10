Piet en Philip treden op als De Comedioten: “Ouderwetse bonte avond”

Wie zin heeft in een anderhalf uurtje humor van de bovenste plank kan De Comedioten boeken. Philip Sabbe (66) en Piet Callens (67) werkten als komisch duo de voorstelling ‘We zoen zu geirn!’ uit. “Tijdens onze try-outs ontvingen we veel positieve reacties”, klinkt het.

Philip Sabbe en Piet Callens leerden elkaar eind vorig millennium kennen bij Compagnie ’t Wezen en Stadstheater Kunst en Eendracht. “Toen wilden we samen al iets op poten zetten, maar door onze drukke jobs kwam het er maar niet van”, zegt Philip. Vijf jaar geleden werd het vuur tijdens de nieuwjaarsreceptie in OC ’t Gaverke opnieuw aangewakkerd.

“We besloten om samen regelmatig te gaan wandelen en nadien iets te drinken. Onze ideeën kregen tijdens de vele wandelingen vorm en leidden uiteindelijk tot een eigen project genaamd ‘We zoen zu geirn!’, dat voortkomt uit We zoen zu geirn ne keer samen optreden.”

Piet kwam met een tekst op de proppen die ze samen uitwerkten tot een volwaardige voorstelling. “In het stuk gaan we op zoek naar onszelf. We vertellen kluchten en anekdotes die we aan elkaar breien in een verhalende dialoog”, vertelt Piet.

In het Waregems

“Dat doen we uiteraard in het West-Vlaams. Of nog beter, in het Waregems. In de show zitten ook vijf amusante liedjes. De tekst schreven we zelf op muziek van Steef Coorevits, voor de opnames trokken we naar The Art Factory van Arvid Waelkens.”

De twee vrienden dragen bakken ervaring met zich mee. Callens speelde onder meer nog toneel in ’t Knipperlicht in Zulte. Sabbe, die al sinds z’n 17de op de planken staat, is al decennialang een van de gezichten van De Zingende Sterren. Hij acteerde ook in acht films en grotere theaterproducties als King Lear.

“We hebben enkele try-outs achter de rug waar we veel positieve reacties ontvingen. Ons ideale publiek telt 35 tot 50 toeschouwers, maar we kunnen gerust tot 80 of zelfs 100 man gaan”, duidt Piet. “We maken er met plezier een ouderwetse bonte avond van”, besluit Philip.