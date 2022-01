Philippe Verschaete pakt uit met de Gazette van Bisseghem: “Nog veel items om over te schrijven”

Philippe Verschaete (60) pakt uit met de Gazette van Bisseghem. “Ik vond het te jammer dat er niets meer zou verschijnen over de geschiedenis van ons dorp”, stelt hij.

Rasechte Bissegemnaar Philippe Verschaete is al jaren bezig met de geschiedenis van Bissegem. Hij bouwde ondertussen al een enorm archief uit, dat laatst ondergebracht werd in het oud-gemeentehuis van Bissegem.

Philippe was nog de zaakvoerder van De Neerbeek, wat ooit het oudste café van Bissegem was. “Tijdens die periode bracht ik De Gazette van de Beke uit, wat ook al over de geschiedenis van Bissegem ging. Ik heb een tijdje enkele stukken uit De Gazette van de Beke hernomen in het Minneke, het dorpskrantje van Bissegem. Soms kon ik 12 bladzijden over de Bissegemse geschiedenis in het Minneke schrijven, en dan ben ik gestopt met de Gazette van de Beke.”

Historische stukken

“Een aantal maanden geleden werd bij het Minneke beslist dat er geen historische artikels meer konden verschijnen. Enkel de verhalen van Jules en Sproete mocht ik nog schrijven voor het Minneke.”

Jules en Sproete zijn twee figuren die in Bissegem woonden – een brouwer en een wielrenner – die op een humoristische manier commentaar geven op de actualiteit van vandaag. “Voor velen waren hun belevenissen het eerste wat ze in het dorpskrantje lazen.”

Philippe vond het jammer om geen historische artikelen meer te kunnen brengen voor de Bissegemnaren en besloot om zelf weer met een publicatie te beginnen.

Tweemaandelijks

De Gazette van Bisseghem is eigenlijk een vervolg op de Gazette van de Beke en bestaat uit tweemaandelijkse uitgaven van 12 bladzijden op A5-formaat en soms eens extra edities. De uitgaven worden ook los verkocht aan 1,5 euro per stuk bij bakkerij Nick in de Heulsestraat 32 in Bissegem.

In zijn brochures wil Philippe verschillende dossiertjes aanpakken, actualiteit toespitsen op het verleden, sportnieuws brengen en Bissegemnaars voorstellen.

“De verhalen van Jules en Sproete verwerk ik nu in mijn eigen gazette in plaats van in het Minneke”, zegt Philippe, die ook nog bijdragen plant over de brandweer die 120 jaar geleden ontstond in Bissegem, branden in Bissegem, de Neerbeek, lokale cafés, sport… “Als ik rondloop in mijn archief vind ik nog heel wat items om over te schrijven.”

Abonnement

Een abonnement op De Gazette van de Beke kan je reserveren via philippe.verschaete@skynet.be. Je betaalt hiervoor 6 euro per jaar als je in Bissegem woont, en 12 euro als de brochures moeten bezorgd worden buiten Bissegem. Betalen kan op BE71 3800 1582 0569.

(ED)