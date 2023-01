Perskring Oostende reikt Vuurpijl 2022 uit aan Sebastien Dewaele

Acteur en zanger Sebastien Dewaele heeft de Vuurpijl 2022 van Perskring Oostende gewonnen. Hij kreeg een kunstwerk van Bart Simoens.

Perskring Oostende reikt de prijs uit aan mensen of organisaties die zich het voorbije jaar lieten opvallen, een statement maakten, sociaal of maatschappelijk relevant zijn of een opmerkelijke prestatie leverde. Eerdere laureaten waren Reginald Moreels, het North Seal Team, Flor Vandekerckhove, Gerard Daniels, Dement en De Katrol.

Uit handen van voorzitter Stefaan Kerger kreeg de laureaat een kunstwerk van Bart Simoens. “Ik ben zeer vereerd als ik hoor wie mijn voorgangers zijn en dat ik ben gekozen door de persmensen. Ik ben zeer blij met de erkenning en herkenning”, aldus Sebastien Dewaele.