Paul Cobbaert uit Koekelare wint De Bronzen Stekker

In cc De Balluchon vond de uitreiking plaats van ‘De Bronzen Stekker 2023’. Laureaat is journalist en auteur Paul Cobbaert. “De prijs is de apotheose van een overweldigend jaar voor mij!”, aldus de Koekelarenaar.

Voor het eerst kon elke inwoner van Koekelare ouder dan 16 jaar zijn of haar cultuurheld voordragen voor de felbegeerde ‘De Bronzen Stekker’, een kleine kunstzinnige sculptuur vervaardigd door kunstenaar Jeffrie Devriese.

Dit jaar leverde de oproep maar liefst 14 kandidaten op. Uit dit talentvolle veld werden de drie finalisten vooraf geselecteerd door de jury: Astrid Sioen, Paul Cobbaert en Alex Haerens. De spanning bereikte een hoogtepunt toen de winnaar Paul Cobbaert bekend werd gemaakt.

Paul Cobbaert is de auteur van het spraakmakende boek Wild land dat vorig jaar verscheen. In dit meesterwerk wordt de opmerkelijke terugkeer van wildlife in België uitvoerig besproken en gedocumenteerd. Als journalist slaagt Paul er ook in om de grootste namen uit de Belgische politiek voor zijn microfoon te krijgen.

Wilde leven beschermen

Blij verrast betrad hij het podium en ontving de trofee van burgemeester Patrick Lansens en schepen van Cultuur Jessy Salenbien.

Paul Cobbaert: “Deze cultuurprijs is de apotheose van een overweldigend jaar voor mij. Toen ik aan het boek begon, had ik nooit durven te denken dat dit thema zoveel zou losweken. Ik heb een uur lang op Radio 1 mogen praten, ik ben gevraagd bij De Tafel van Gert en volgens de krant De Tijd behoort het boek zelfs tot de beste non-fictieboeken van het voorbije jaar. En nu deze cultuurprijs als apotheose. Ik heb blijkbaar veel mensen kunnen prikkelen voor de schoonheid van het wilde leven in eigen land. Als dat ertoe leidt dat we dit wilde leven ook beter gaan beschermen, ben ik een gelukkig man.”

Overige winnaars

Voorafgaand aan de uitreiking van de cultuurprijs werden alle aanwezigen bedankt. De jubilerende leden 2023 ontvingen bloemen op het podium van de voorzitter van de Cultuurraad Elise De Gend en presentator Ruben De Rynck. Danny Vanhevel won, gevolgd door Stefanie Vandenbroucke, de fotowedstrijd ‘Nieuw leven’. De publieksprijs ging naar Lisa Lesaffre.

Ook de winnende ‘Krak van Koekelare’, Kelly Van Oost werd tijdens deze avond in de bloemetjes gezet en alle andere genomineerde Kraks werden uitgebreid bedankt voor hun inzet en voor wat ze betekenen voor Koekelare. (Sabine Van Eynde)