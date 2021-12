Patrick Cornillie wint tweejaarlijkse poëziewedstrijd met ‘De acht met stuurman’

Lichterveldenaar Patrick Cornillie (60) won met zijn gedicht ‘De acht met stuurman’ de Julia Tulkens Poëzieprijs 2021. De Vlaamse dichter, journalist en auteur haalde het van 261 andere inzendingen.

Deze tweejaarlijkse poëziewedstrijd is een samenwerking tussen de gemeenten Linter, Tienen en Landen. Julia Tulkens is een voormalige dichteres en BRT-journaliste. Ze is ereburger van de drie gemeenten die deze wedstrijd organiseren.

Het gedicht De acht met stuurman is een sportgedicht dat vertelt over afscheid nemen. “Ik schrijf de laatste jaren veel over sport en voel mij geïnspireerd door de Olympische Spelen. Zo schreef ik al gedichten over Nafi Thiam en de brug met ongelijke leggers”, zegt Cornillie. “Dit gedicht gaat over roeiers.”

Dubbele laag

“Het intrigeert mij enorm dat ze achteruit roeien zonder te weten waar naartoe. Gelukkig kijkt de stuurman vooruit terwijl ze achterwaarts varen, dat is de dubbele laag die ik wou meegeven.” Patrick Cornillie is trots op zijn prijs. “Het is een mooie bevestiging van het blijven schrijven.”

Cornillie won eerder onder meer de Hilarion Thans Poëzieprijs en de Prijs van de Stad Ronse. Hij bracht ook al een honderdtal boeken uit. Onlangs publiceerde hij Het WK Wielrennen. 100 straffe verhalen over de regenboogtrui. (LV)

Het winnende gedicht van Patrick Cornillie

De acht met stuurman

Met de riemen die ze hebben.

Om samen een verte naar zich toe te halen.

Varen ze nooit anders dan ruggelings

ergens vandaan. Tenzij die ene, die

aanhitsend achterin de punt van de boot zit.

Starend naar de roeiers en de spanen,

de koude rillingen over de rug van

het kanaal – doelgericht voor zich uit.

Alsof niets ooit een zaak van achter-

laten is, alleen maar van heengaan.