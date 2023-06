Parisienne Mathilde koos in 2019 voor topfunctie in kunstencentrum BUDA in Kortrijk: “De essentie van kunst? Het opent de geest en daagt je uit”

Mathilde Villeneuve nam op 1 oktober 2019 de plaats in van Agnes Quackels als artistiek leider bij kunstencentrum BUDA in Kortrijk. Ze werd geselecteerd uit een uiteenlopende poule van kwalitatieve en internationale kandidaten. Mathilde blikt met ons terug op de afgelopen jaren en de toekomst van de kunstinstitutie.

De aanstelling van de nieuwe job viel voor Mathilde samen met het aflopen van haar mandaat bij Les Laboratoires d’Aubervilliers en het plan om dichter bij haar dochter te zijn in Brussel.

“Niet alleen kwam dat goed uit, ik ben ook grote fan van BUDA. Met Les Laboratoires delen we dezelfde mindset hoe kunst moet benaderd worden. Het kunstencentrum speelt een sterke rol in artistieke community en geniet een goede reputatie bij binnen- en buitenlandse artiesten omwille van de liefde voor de hedendaagse kunsten, de collegiale en uitnodigende werksfeer en de open, flexibele geest van het team.”

Vooral de nabijheid tot de artiesten en het begrip voor hun manier van werken, sprak me aan in Buda – Mathilde Villeneuve, artistiek leider

“Ook de ligging van BUDA is een groot pluspunt: in Kortrijk, op het grensgebied van Noord-Frankrijk en Wallonië, te midden de Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik én aan de rand van het centrum van het kunstenlandschap. Het geeft kunstenaars de kans om enigszins in de schaduw te werken, zich volop te focussen en vrijuit te experimenteren. Daarnaast is het voor mij interessant om toch in Brussel te blijven wonen omdat ik daar en in de omliggende grootsteden vaak meetings heb met artiesten”, vertelt Mathilde.

Kansen bieden

Na het sturen van haar motivatie en CV mocht Mathilde voor het bestuur haar visie en plan voor BUDA pitchen tijdens de sollicitatie. “Ik voelde me sterk verbonden met het werk dat Agnes de voorbije jaren had verricht, dus ik voelde niet de nood om structurele veranderingen door te voeren of iets nieuws op te leggen. Vooral de nabijheid tot de artiesten en het begrip voor hun manier van werken, sprak me aan. BUDA geeft kansen, durft risico’s te nemen en ondersteunt ook jonge en experimentele kunstenaars die nog maar net afgestudeerd zijn. BUDA gedraagt zich niet als een dominante speler, maar als deel van een groter ecosysteem.”

Het kunstencentrum heeft 60 tot 80 residenties per jaar. Een groot deel daarvan is in samenwerking met andere internationale partners. “Daarbij leggen we de focus op diversiteit en een grotere toegankelijkheid voor artiesten die hun weg niet gemakkelijk vinden naar een kunstinstitutie. Als artistiek leider kies ik voor continuïteit en groei, helaas met een grote vermindering van artistiek budget omwille van de culturele besparingen, dus dat maakt het niet evident. Samen met het fantastisch team kijk ik hoe we de ondersteuning van artiesten nog kunnen uitdiepen en hoe we deze ontwikkelingen en kennis kunnen delen in de sector.”

Als artistiek leider zoekt Mathilde de link tussen de artiest en het publiek. “BUDA is tegelijk een residentieplaats voor kunstenaars waar we hen ondersteunen en het project coproduceren, maar ook een publieke ruimte. Zo zijn het NEXT Festival en Almost Summer Festival sterke momenten waarop we onze werking kunnen tonen.”

Almost Summer Festival

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert kunstencentrum BUDA het Almost Summer Festival van 29 juni tot en met 9 juli op verschillende locaties op het Buda-eiland. Het festival brengt 12 nieuwe dans- en theatervoorstellingen, maar ook een open school met workshops, collectieve lezingen, installaties en een bibliotheek. De focus ligt dit jaar op een intersectionele benadering van feminisme.

“Het hoofddoel van het project is het aanpakken van ongelijkheid in de hedendaagse podiumkunsten en het publiek hiervan bewustmaken. Het heeft ook ons werk bij BUDA beïnvloed. Onze feministische beweging is er één van een meer rechtvaardige en egalitaire samenleving, tussen alle mensen. Aandacht geven aan kunstenaars met een minderheidsachtergrond die in hun praktijk te maken hebben met discriminatie. De creaties op dit festival dragen vuur, verlangens, subversiviteit en festiviteit in zich.”

“De ‘Feminist School’ nodigt het publiek uit om te participeren in workshops, conferenties en discussies rond feministische en sociaal-politieke vraagstukken. We willen de huidige polarisering overstijgen en kwesties rond identiteitspolitiek herwaarderen. Geen hapklare antwoorden maar samen nadenken over de maatschappij, met respect voor ieders geschiedenis en gevoeligheden. En dat is exact wat kunst doet, de geest openen en uitdagen.”