Overleden Meense kunstenares Yvonne Serruys gelauwerd met expo en uniek boek

Kunstenares Yvonne Serruys werd 150 jaar geleden geboren in Menen. In 1900 trok ze, na een opleiding bij schilders Emile Claus en Georges Lemmen, richting Parijs waar ze 70 jaar geleden overleed. Het Menens cultuurcentrum en Universiteit Gent sloegen de handen in elkaar voor een tentoonstelling, een nieuw boek én een stadswandeling.

“Vandaag is het orgelpunt van een groots onderzoek en een intense studie van een vrouw, een kunstenares, een schilder en beeldhouwer, die 150 jaar geleden in onze stad werd geboren en die onnavolgbaar voor die tijd op een zelfstandige manier een uniek parcours bijeen schilderde en beeldhouwde. Een parcours dat leidde van onze toen nog kleine grensstad tot een verblijf als leerlinge in de villa zonneschijn van Emile Claus, van in onze academie in Menen tot in Parijs, van een atelier in de klokkentoren van de Vedastuskerk tot in ateliers en expo’s in Brussel”, zegt schepen van cultuur Griet Vanryckegem.

Yvonne maakte al snel de overstap naar de beeldhouwkunst en maakte hierin carrière, beginnend met statuettes en sierobjecten in glaspasta. Jaarlijks nam ze deel aan de Salons in Parijs en elders, als exposant en soms ook als jurylid. Tijdens het interbellum kreeg ze diverse internationale opdrachten voor publieke monumenten. Ze portretteerde talloze tijdgenoten en wilde met haar naakten vooral ‘la femme moderne’ weergeven, jonge, vrijgevochten vrouwen met een bobkapsel en sportief lichaam. “Begin twintigste eeuw vielen haar werken in de Parijse Galerie Barbazanges de grote critici al op. Maar ondertussen werd Yvonne geprikkeld om te boetseren in het atelier bij Godefroid Devreese in onze hoofdstad, waar ze niet enkel tegen de goegemeente in grote naakten schilderde, maar waar zij ook met de restjes klei van deze beeldhouwer de smaak te pakken kreeg”, weet Griet.

Boek en tentoonstelling

Professor Sterckx verdiepte zich samen met coauteurs Jan Yperman, Eric Min en fotograaf Maximiliaan Martens in het beeldende werk van Serruys en bracht een prachtig boek uit. “Ik moet u niet overtuigen van het indrukwekkende oeuvre van Yvonne Serruys. Haar werk spreekt voor zich en dankzij het boek van professor Marjan Sterckx zijn we allen getuige van de zoektocht naar de innerlijke beweegredenen en het werk van deze top artieste”, vertelt Griet.

Stad Menen zet met deze tentoonstelling niet enkel alleen de kunst en Yvonne Serruys zelf in de kijker, maar alsook een vrouw. “Wat mij meer en meer frappeert is het spoor dat zij toen al als vrouw kon trekken in een door mannen gedomineerde wereld, in een westerse wereld die door een religie een schaamtecultuur werd opgedrongen”, aldus Griet.

Het 304 pagina tellende boek ‘Yvonne Serruys. Beeldhouwer van de nieuwe vrouw’ is dus een prachtig en meer dan terecht eerbetoon aan deze sterke kunstenares. De tentoonstelling draagt dezelfde naam en loopt nog tot 17 december.

Kunstwandeling

“We presenteren alsook een blijvende toeristische wandeling met acht infoborden over Yvonne Serruys in het centrum van Menen. Met deze permanente kunstwandeling trekken we ook een blijvend spoor door onze straten en pleinen dat hopelijk veel mensen zal inspireren en haar blijvend in kijker zet”, weet Griet.

Yvonne Serruys is eindelijk terug thuis. “De maatschappij was 150 jaar geleden niet klaar voor haar, maar vandaag kwam daar verandering in. Menen ademt cultuur en Yvonne Serruys zet onze stad op de kaart”, besluit Griet. (NV)