Overleden dichteres Patricia Lasoen krijgt eigen pleintje in Brugge

Naar traditie, sinds 2016, trapte Cultuurcentrum Brugge het nieuwe seizoen weer af met de tijdelijk benaming van het pleintje bij theaterzaal Biekorf naar een Brugse culturele persoonlijkheid. Dit jaar werd gekozen voor de deze zomer overleden Brugse dichteres Patricia Lasoen.

Wijlen Patricia Lasoen treedt met deze naamgeving in de voetsporen van Jacqueline Compernolle, Marec, Lara Taveirne, Peter Slabbynck, Anna Vercammen, Sam Louwyck en DJ Grazzhoppa. Deze Bruggelingen of met Brugge verwante culturele persoonlijkheden mochten eerder een jaar lang hun naam geven aan het stemmige pleintje bij de Biekorf, met ingang langs de Sint-Jakobsstraat. “Het is traditiegetrouw een feestelijk moment, de inhuldiging van dit pleintje. Maar tot onze grote spijt heerst er vandaag toch een droefheid. Deze zomervakantie namen we afscheid van de persoon naar wie het pleintje vandaag vernoemen: Patricia Lasoen, de Brugse dichter-taalvirtuoos die met haar prachtig oeuvre en innemende persoonlijkheid op tal van kunstenaars een blijvende indruk heeft gemaakt”, vertelde burgemeester Dirk De fauw. Patricia Lasoen debuteerde in 1968 met de bundel ‘Ontwerp voor een Japanse houtgravure’ en wordt samen met dichters als Herman de Coninck en Jan Vanriet tot de zogenaamde nieuw-realisten gerekend. In 1990 debuteerde ze als romanschrijfster met ‘De geur van rood’.

“De activiteiten van het Cultuurcentrum rond Patricia Lasoen, die al voor haar dood gepland worden, gaan door als een passend eerbetoon. Er volgt nog een tentoonstelling in exporuimte Biekorf, een publicatie met een bloemlezing van haar werk samengesteld door Lara Taveirne en een avondvullend ode”, vult cultuurschepen Nico Blontrock aan. Tijdens de inhuldiging waren ook drie van haar kinderen aanwezig, waaronder de bekende historicus Jan Dumolyn. “Dit is een heel mooi gebaar, zeker gezien mijn moeder – die al enige jaren voor haar dood dement was en in een woon-zorgcentrum verbleef – al sinds de jaren ‘90 grotendeels uit the picture was. Het doet ons al familie ook veel plezier dat haar vandaag zoveel vrienden, bekenden en sympathisanten aanwezig zijn.”