Ouders Vossy zijn nieuw Gullegems seniorenpaar

René Vanvossem en Martine Wostijn (allebei 65) uit De Wandeling 19 zijn op woensdag 15 februari tijdens een seniorenshow van de Orde van de Vlaskapelle verkozen tot Gullegems seniorenpaar 2023.

Opmerkelijk is dat het koppel nooit voordien aan het carnavalsgebeuren deelnam en eigenlijk door hun zoon Andy aangezet werd om eens naar de show te gaan kijken. Andy zelf was op 11 februari als Dancing Vossy kandidaat-carnavalsprins, maar moest er de duimen leggen voor Steven I (Halsberghe).

Het eerste optreden van Andy zijn ouders bleek meteen een schot in de roos. “Wij stonden op het podium voor we het beseften en bleken dan ook nog meteen de besten in de proeven”, zegt Martine. “We zullen nu proberen onze nieuwe titel een jaar lang plichtsbewust te dragen.” (AV)