Oud-cafébaas Frank hield 40 jaar De Klokke open, nu geeft hij zoveel mogelijk terug: “Als ik voor iemand iets kan doen, dan doe ik het”

De gewezen cafébaas van De Klokke in Kortrijk zou een boek kunnen schrijven met alle anekdotes die hij en zijn vrouw in die 38,5 jaar hebben meegemaakt. Met als uitschieter een jongeman die hun zaal met de auto binnenreed. “Gelukkig kunnen we daar nu mee lachen. We hebben ons enorm geamuseerd in ons café, maar opeens is het genoeg geweest. Al die dagen en nachten begonnen door te wegen.” Op 31 maart 2016 namen ze afscheid van De Klokke en profiteert het koppel van hun vrije tijd, maar Frank – een uiterst betrokken man – blijft niet stilzitten.

De Klokke van Mieke en Frank was een café waar iedereen welkom was. “Van de man in de straat tot dokters en mensen van de rijkswacht. Iedereen praatte met iedereen. Het was ook de uitvalsbasis voor 16 verenigingen. Ik was voor hen dikwijls een aanspreekpunt om contacten te leggen en ik maakte hun vergaderingskalender. Ik was een beetje de conciërge (lacht).”

Voor de Oostenrijkse Vriendenkring organiseerde Frank als bestuurslid 25 jaar lang Oostenrijkse concerten in de Schouwburg. Hij is ook nauw betrokken bij de Kortrijkse Revue en speelt al vier jaar als stille acteur. “Tijdens mijn tijd in De Klokke deed ik de kaartenverkoop van de revue. Ik heb in totaal 54.794 tickets verkocht. Ik deed dat graag, ik hou van cultuur.”

Een beetje meer begrip en geduld zou iedereen ten goede komen – Frank Vierstraete

Na zijn horecacarrière plaatste Frank zich op de lijst van Team Burgemeester. Hij verving de Kooigemnaar Philippe Lagae die zich destijds moest terugtrekken door ziekte. Hij overleed twee jaar geleden aan de gevolgen van kanker. “Ik stond op plaats 40 en had tamelijk veel stemmen voor mijn eerste keer. Ik was al eerder gevraagd om in de politiek te gaan, maar wou dat niet combineren met De Klokke. Doorheen die jaren hebben veel mensen hun weg gevonden naar ons café en mij dus bijgestaan in het leven. Ik wil iets terugdoen. Enerzijds via politiek, maar evengoed op andere manieren.”

Bert Dewildeplein

Dat doet hij onder meer met het Bert Dewildeplein. Naar aanleiding van de opwaardering rond de kerk in de Sint-Elisabethwijk waarbij de zitbanken werden vernieuwd, de gascabine werd geschilderd, een petanqueveld werd aangelegd en de oude urinoir werd weggehaald, diende Frank een aanvraag in om het plein te vernoemen naar Bert Dewilde. “Die man heeft als cultureel ambassadeur veel betekend voor Kortrijk en verdient een postuum eerbetoon. Ik kende Bert goed. Hij woonde wat verder in de Devaerelaan. Zijn dochter Inge is getrouwd met mijn neef Jean-Paul. Hij droeg Kortrijk in zijn hart. Zonder Bert Dewilde was er geen Texture. Hij was oprichter van het Nationaal Vlas-, Kant- en Linnenmuseum in Kortrijk en medeoprichter van de Sinksenfeesten Ik vond het belangrijk om iets terug te geven. Ik contacteerde zijn familieleden met het idee en ze waren meteen enthousiast.”

Aangezien er geen huizen staan op het plein en een adreswijziging dus niet hoeft, had de straatnaamcommissie geen bezwaar. “Zijn vrouw Jo Vanneste leeft nog. Ik hoop dat ze dit eerbetoon nog ten volle kan beseffen. De volgende stap is een klein monument – die iets te maken heeft met vlas – op de hoek van het plein met de Senator Bossuytstraat en de Burgemeester Danneelstraat. Op vraag van de familie zullen we daar waarschijnlijk een bord met QR-code plaatsen zodat mensen het verhaal van Bert kunnen ontdekken.”

Veel leute

Frank motiveert graag mensen om zelf het heft in handen te nemen. “Een beetje meer begrip en geduld zou iedereen ten goede komen. Het is makkelijk om met de vinger te wijzen naar de stadsdiensten als het allemaal niet snel genoeg verloopt. Veel zaken kunnen we gewoon zelf aanpakken.” En zo blijft doenderik Frank bezig. Hij presenteert eveneens al 35 jaar concerten. Nu zaterdag is het de beurt aan de Koninklijke Muziekvereniging Sint-Jan Marke. “Als ze mij vragen, probeer ik tijd vrij te maken. Maar ik doe het wel op mijn manier, met veel leute”, glimlacht Frank.

