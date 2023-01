Op de Mercator met Rutger Denaet: “Mijn droom? De revue weer tot leven wekken”

Rutger Denaet (25) kon op jonge leeftijd al enkele kortfilms op zijn palmares schrijven. De geboren en getogen Oostendenaar werkte daarvoor samen met enkele gevierde Vlaamse acteurs. Zijn passie voor film is momenteel wat minder, maar artistiek smijt hij zich ondertussen volledig op d’ Ostendsche Revue als ondervoorzitter.

“Van jongs af stond ik versteld van het effect van een film op de emoties van mensen. De kracht van een goede film is soms magisch. Velen vinden een film snel goed of slecht, maar weten niet wat er op de achtergrond gebeurt om dit tot stand te laten komen. Het start allemaal met een verhaaltje, dat uitgroeit tot een audiovisueel spektakel. Ook het feit dat je een wereld kunt creëren die in sommige opzichten beter is dan de jouwe, is fascinerend. Daarnaast kan film ook het denkpatroon van mensen veranderen. Dat was en is voor mij de grootste factor om creatief bezig te zijn. De mogelijkheid om ook maar bij één iemand het denkpatroon te helpen veranderen of verbreden, vind ik de moeite waard.”

Je bracht al enkele mooie projecten tot een goed einde?

“Ik maakte drie kortfilms, Anders, Onbegrip en De Laatste Dagen. Eigenlijk maakte ik er wel meer, maar die bleven in de experimentele fase zitten. Anders ging over een jongen, Max, die erachter kwam dat hij gevoelens kreeg voor een andere jongen en de angst om dit aan z’n familie te vertellen. Onbegrip was mijn eerste kortfilm, die ging ook over homoseksualiteit, maar dan over een hoofdpersonage dat thuis buitengesloten werd en gepest werd, waardoor hij met zelfmoordgedachten zat en die ook uitvoerde. Een kortfilm die nog steeds heel actueel is. De Laatste Dagen ging dan weer over een gepensioneerde boswachter die met z’n dementerende vrouw naar de kust verhuisden om de rust op te zoeken maar helaas doet een misverstand hen de das om. Deze laatste aanzie ik wel als de beste kortfilm die ik tot nu toe maakte. En hoe die film tot stand kwam, was echt een mirakel. Dat voelt nog steeds aan als een geschenk uit de hemel.”

Je kan steeds een mooie cast verzamelen voor je kortfilms, met wie werkte je graag samen?

“Ik werkte met iedereen graag samen, van de eerste tot de laatste, maar de cast van De Laatste Dagen was toch wel de top van de Vlaamse acteurs en actrices. De hoofdrol was weggelegd voor niemand minder dan Johny Voners, een man op wie je altijd kon rekenen. Ook als hij opbouwende kritiek gaf, deed hij dat altijd heel goed geplaatst. Hij is de meest vriendelijke en zichzelf zijnde bekende Vlaming met wie ik het genoegen had te mogen samenwerken. Hij was een grootvaderfiguur voor me en toen we hem moesten afstaan, bracht dit me terug naar het afscheid van mijn eigen grootvader tien jaar geleden.”

Je sloeg nu een andere richting in, wat doe je zoal?

“Momenteel doe ik een 9-to-5-job in de Lab9 in Oostende. Ik doe dit heel graag, het menselijk contact is erg belangrijk voor mij. Ook mijn collega’s, Kevin Van Bever (DJ BKAY), Michael Govaert en Luca Van Canneyt, zijn voor mij bij de redenen waarom ik mijn job heel graag doe. Daarnaast is de smaak van de kortfilms nog niet gaan liggen, af en toe komt er wel nog een ideetje tevoorschijn, maar de stap om die ook uit te voeren, is nog niet gezet.”

Je werkt nu ook mee aan d’Ostendsche Revue. Hoe kwam je daar terecht?

“Toen ik 20 jaar was, besloot ik om een toneelgroep te zoeken waar ze me zouden accepteren voor wie ik ben. Waar ik echt mezelf zou kunnen zijn. Dat bleek voor mij D’Ostendsche Revue te zijn. Toen ik me aanmeldde, was Chris Tahon van De Bende Van D’Ostendsche Chris de enige die ik kende, van toen ik vrijwilliger was bij Levensloop via De Vrienden Van Het Westerkwartier. Nu zijn we zeven jaar verder en werd ik ondervoorzitter van de revue. We hebben ook de aanpak volledig veranderd, met een nieuw bestuur, zodat we een nieuw publiek zouden kunnen aantrekken. Dit jaar hebben we de eer te mogen samenwerken met een Vlaams tv-legende, niemand minder dan Loes Van den Heuvel vertolkt een rolletje in onze voorstelling. Naast lid van het bestuur doe ik ook de PR voor de revue en speel ik natuurlijk mee in de voorstellingen. Ik speel zes rollen in onze volgende revue Loat Et Uut, die plaatsvindt op 12, 13, 14 en 15 januari in cc De Grote Post.”

Heb je nog grote dromen in de filmwereld of daarbuiten?

“Echte dromen om door te breken in de filmwereld heb ik niet meer. Wel zou ik nog graag eigen projecten uitwerken, die de mening van mensen doen veranderen over taboe-onderwerpen. Maar voorlopig is mijn droom om de D’Ostendsche Revue weer tot leven te wekken voor een nieuw publiek, want een revue blijft noodzakelijk om als bevolking terug te kijken naar het afgelopen jaar. Om samen te kunnen lachen, maar ook om eens serieus na te denken over wat beter kan, zodat we samen een nieuw jaar tegemoet gaan als één Oostende.”

Heb je een speciale band met Oostende en de zee?

“Ik denk dat ik altijd een voorkeur heb gehad voor een stad aan zee, maar meer en meer word ik me ervan bewust dat Oostende de stad is waar ik oud wil worden. Ook tijdens het maken van kortfilms kwam er nooit een andere stad in me op om te gaan filmen. Gewoon, de sfeer die Oostende kan uitstralen, is uniek. Er zijn soms negatieve kanten aan de stad, maar dat heb je overal. De grootse trekpleister voor de mensen is de zee, maar ik heb daar een gevoel van vanzelfsprekendheid bij. Als ik enige tijd in het binnenland ben, betrap ik mezelf er op dat ik mijn zeelucht mis. Dus heb ik een speciale band met Oostende en de zee? Ja, een beetje zoals een band tussen broers en zussen, je kan niet met hen, maar ook niet zonder hen. Al heb ik dat van horen zeggen, want ik ben zelf enig kind.”