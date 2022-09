Op de Mercator met Ellen Van Wulpen: “Oostende heeft jonge mensen veel te bieden”

De Grote Post bestaat tien jaar. Het cultuurhuis speelde een belangrijke rol in de uitbouw van Oostende als culturele stad. Het komende jaar staat er heel wat op het programma voor de speciale verjaardag. Sinds eind vorig jaar is het de taak van Ellen Van Wulpen (26) om ervoor te zorgen dat meer mensen weten waar het cultuurhuis zoal mee bezig is. Als geboren en getogen Oostendse koos ze bewust om hier te blijven wonen. “Oostende is veel veranderd, waardoor het er aantrekkelijk wonen is.”

Terwijl heel wat jonge mensen na hun studies in het binnenland blijven hangen, koos Ellen Van Wulpen bewust om in Oostende te blijven. Ze is hier gelukkig en keerde sinds kort zelfs terug naar haar roots in Mariakerke. Ze voelde de voorbije jaren dat Oostende sterk veranderd is, mede door de komst van een volwaardig cultureel centrum. Sinds eind vorig jaar is ze zelf aan de slag in De Grote Post en moet ze met zowel pers als heel wat partners communiceren over de maatschappelijke rol van het cultuurhuis.

Je hebt communicatiemanagement gestudeerd, waarom wilde je die richting volgen?

“Ik ben extravert en communicatief. Er zaten ook heel wat talen in de opleiding en vermits mijn mama afkomstig is uit Wallonië, kan ik ook wel goed Frans. Dat leek me dus een logische keuze qua opleiding. Marketing en public relations leerde ik dan weer gaandeweg bij Toerisme Oost-Vlaanderen. Dat was echt een hele toffe job. Ik pendelde altijd tussen mijn appartement in het centrum van Oostende en Gent. Sinds kort woon ik nu weer in Mariakerke, waar ik ook opgroeide.”

Veel studerende jongeren blijven plakken in Gent, waarom ben je in Oostende gebleven?

“Ik heb wel even getwijfeld, maar mijn familie en vrienden wonen hier. Ik kon Oostende ook niet missen. Sinds ik gestudeerd heb, is er heel veel veranderd in Oostende. Ik zat midden in die transitie. Je voelde dat Oostende niet zomaar een stad is in West-Vlaanderen waar niets te beleven valt. Je hebt de zee, je hebt het culturele leven, dat sterk is gegroeid sinds de komst van De Grote Post, en je hebt een sociaal leven. Ik voel me hier gewoon thuis.”

Speelde De Grote Post een rol in het aantrekkelijker maken van Oostende voor jongeren?

“Ik denk het wel. Heel wat evenementen konden hier doorgaan en ook het Cultuurcafé was een grote trekker. Door de programmatie is cultuur belangrijker geworden en ging de bal aan het rollen, denk maar aan de komst van The Crystal Ship en de verdere uitbouw van TAZ. De stad trekt sindsdien ook veel jonge ondernemers aan. Dat brengt een leuke dynamiek. Er was vroeger meer een trend dat jonge mensen die studeerden enkel in het weekend nog naar hier kwamen en uiteindelijk in het binnenland bleven wonen. Die trend is echt wel al veranderd omdat mensen zien wat Oostende allemaal te bieden heeft. Er is genoeg om de stad aantrekkelijk te maken voor iedereen.”

Hoe kwam je in De Grote Post terecht?

“Ik zocht een nieuwe job en ik zag dat er een vacature was in het cultuurhuis. Ik heb sowieso al voeling met de cultuursector. Ik werkte heel lang in het Kursaal als hostess en onthaalbediende. De Grote Post is een toffe plaats met een leuke programmatie en een prachtig gebouw, misschien zelfs nog mooier dan het Kursaal. Het heeft iets meer authenticiteit en de restauratie is prachtig.”

Wat doe je hier precies?

“Ik hou contact met zowel pers als mediapartners en met betrokkenen, zoals cultuurpartners en het stadsbestuur. Ik moet ervoor zorgen dat iedereen weet waar we mee bezig zijn. Ik communiceer niet over de voorstellingen zelf, dat doen mijn collega’s binnen het team. Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat er over De Grote Post gesproken wordt in de pers en in publicaties. En ik zorg ervoor dat iedereen weet dat er naast voorstellingen ook heel wat projecten zijn waarmee we onze maatschappelijke opdracht vervullen. We hebben heel wat participatieve projecten met de ontmoetingscentra en woonzorgcentra, die we graag in de kijker plaatsen. Zo weten de mensen dat De Grote Post toegankelijk is voor iedereen en niet enkel voor de diehard cultuurliefhebbers. Naar aanleiding van tien jaar De Grote Post zullen we bijvoorbeeld een bredere campagne uitwerken waarbij we vertellen over waarom we tien jaar bestaan, wat is er geweest en naar welke toekomst we gaan.”

Even terug naar Oostende, heb je een favoriete plek?

“Ik ga buiten de drukke zomermaanden graag eens wandelen op de strekdam. Ik ga dan kijken of er zeehondjes liggen en dan wandel ik door tot het einde. Ik ga ook graag iets eten en drinken. Ik krijg vaak de vraag waar mensen terecht kunnen. Mensen weten al dat ik een Oostende-ambassadeur ben”, lacht Ellen.

Was je al vaak op de Mercator?

“Het is de eerste keer dat ik hier ben sinds de renovatie. Ik heb niet echt iets met de zee. Ik kom wel heel graag op de Oosteroever. Ik vind O.666 en mooie plaats in de stad. Dat is een cruciale plek te midden van de nieuwbouwprojecten. Die nieuwe projecten zorgen voor een nieuwe dynamiek in de stad en dat is goed, maar het is mooi dat er ook plaats is voor zo’n mooi project.”