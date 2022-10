Oostends showkorps WIK klopt erg nipt rivalen uit Dadizele

Op zondag 16 oktober organiseerde muziekfederatie VLAMO in Wevelgem de nationale kampioenschappen voor showkorpsen. Voor de derde keer op rij gaat Showkorps WIK uit Oostende aan de haal met de titel. Na een bijzonder spannende wedstrijd werden ze uitgeroepen tot VLAMO Kampioen ‘Show’ 2022.

Twee korpsen meldden zich aan voor de Championship Division, de hoogste klasse: Drumspirit Dadizele en Showkorps WIK Oostende. Als regerend kampioen konden de kustjongens zowel het publiek als de jury overtuigen met hun twaalf minuten durende showproductie ‘Who’s The King’ met tijdloze klassiekers uit Disney’s The Lion King, en nummers van King Elvis Presley, vol muzikale en visuele hoogstandjes.

WIK kreeg met 84,42% zijn derde titel op rij, een succes na twee moeilijke coronajaren. In 2023 staan optredens gepland in Duitsland, Luxemburg, Spanje, Frankrijk, maar ook in thuisstad Oostende tijdens het jaarlijkse WIK Feest! dat plaats vindt op 12 en 13 mei. De Internationale Taptoe België gaat door op 7 en 8 oktober 2023.

Muzikanten die graag lid willen worden, kunnen zich nog tot eind deze maand melden via info@showkorpswik.be.