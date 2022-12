Oostendenaren spelen hoofdrol in De Grote Post

Het oude postgebouw komt tot leven met videoprojecties, spannende soundscapes en échte ontmoetingen. Kleine en grote verhalen worden door een 60-tal enthousiaste Oostendenaren en onder regie van Tom Ternest meesterlijk vertolkt. De Geest van Gaston is de kick-off van het feestseizoen naar aanleiding van 10 jaar De Grote Post.

Afgelopen zomer zocht De Grote Post deelnemers voor een traject met als naam De Geest van Gaston. Die open call bracht 60 Oostendse vrijwilligers samen. Ze maakten kennis met elkaar en met artistiek collectief Ghost. Wat later repeteerde de groep samen met regisseur Tom Ternest, die ze klaarstoomde voor de opnames of voor de performances die van start gaan op 16 december.

Het parcours van de Geest van Gaston loopt langs alle hoekjes en kantjes van het voormalige postgebouw. Er zijn soundscapes, videoprojecties, pre-recorded performances en mini-live interventies.

Het meesterwerk van architect Gaston Eysselinck wordt tot leven gewekt met het interactief en participatief parcours. Bezoekers worden uitgedaagd om grenzen te verleggen en actief te participeren. De Geest van Gaston vertelt de geschiedenis van het historische telefonie- en postgebouw én de werking van het huidige cultuurhuis.

10 jaar De Grote Post

In december 2012 schoot De Grote Post uit de startblokken. Het begin van een heerlijke rollercoaster. Tien jaar later schudt het cultuurhuis het pioniersstof van haar schouders en duikt vastberaden haar toekomst in.

10 jaar De Grote Post is een feest van de Oostendenaar. Een verjaardag vier je samen. Met de Geest van Gaston, de Levende Klok en Singalong XL gaat De Grote Post de verbinding aan met de stad en haar bewoners. Op die manier schrijft het cultuurhuis samen met de Oostendenaren verder aan het verhaal van De Grote Post.

Schepen voor Vrije Tijd Bart Plasschaert: “De Geest van Gaston is het eerste participatief project in het kader van het feestseizoen 10 jaar De Grote Post. Het is naast een erkenning voor de geniale architect Eysselinck, ook een mooie samenwerking tussen Oostendenaren en wat mij betreft een verplicht parcours voor allround cultuurliefhebbers deze maand.”

Tickets en info

De Geest van Gaston is een uniek parcours, te bezoeken van 16 tot 30 december 2022. Het doorlopen van het parcours duurt ongeveer 1,5u, iedereen start in bubbels per vijf personen.