Oostende viert Vlaamse feestdag met Breugelfeest en zang

Het Oostendse 11 julicomité viert de 50ste verjaardag van de erkenning van de Vlaamse feestdag met een Breugelfeest op dinsdag 11 juli. ’s Avonds is er Vlaanderen Zingt.

“De vzw 11 julicomité heeft opnieuw een stevige werking. We willen, samen met de stad Oostende, van de Vlaamse feestdag een hoogtepunt maken voor Oostendenaars, tweedeverblijvers én toeristen”, zegt voorzitter Walter Van den Branden.

Gratis circusvoorstelling

Dit jaar is er een bijzondere gelegenheid want het is 50 jaar geleden dat de Vlaamse gemeenschap de officiële symbolen van Vlaanderen erkende: vlag, wapenschild en volkslied. Ook in Oostende wordt een passende 11 juliviering gehouden op dinsdag 11 juli: vanaf 15 uur is er een gratis circusvoorstelling op de Groentemarkt. Nadien is er een Breugelfeest met een uitgebreid assortiment typisch Vlaamse gerechtjes.

Deelnemen kan voor 15 euro per persoon. Meer info op www.11julicomiteoostende.vlaanderen. ’s Avonds is er van 19 tot 23 uur Vlaanderen Zingt op het Wapenplein. Ook daarvoor is de toegang gratis. (EFO)