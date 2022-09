Ook tweede weekend Tuin der Lusten belooft een feest te worden in Roeselare

Tuin der Lusten palmt dit jaar twee weekends op rij de stad in. Vorig weekend verbroederde het cultuurfestival met de Rodenbachfeesten. Op 24 en 25 september is er onder de noemer ‘Paradise Lost’ van alles te doen in het Krommebeekbos.

De Spil en Tuin der Lusten breekt steeds meer uit buiten de muren van het cultureel centrum. Tijdens de rustige coronaperiode werkte De Spil aan een mobiele cultuurwerking. De festiviteiten op 24 en 25 september in en rond het Krommebeekbos kaderen in dit project.

“Het wordt een openluchtterras met theatervoorstellingen, circusworkshops, speeltuigen, muziek en kunst”, omschrijft Kasper Verhelst het programma. “Het is voor het eerst dat we De Spil neerstrijkt in een natuurgebied. We brengen dit keer voorstellingen bijna letterlijk in de achtertuin van de wijkbewoners. Onze mobiele cultuurwerking Remorc is het startpunt van ons cultuurcentrum op wieltjes dat we met dank aan de Vlaamse Overheid hebben kunnen uitbouwen. Remorc wil samen met Tuin der Lusten een festival opzetten op maat van een buurt.”

“Het weekend bij het Krommebeekbos is geen copypaste van het eerste feestelijke weekend in het Noordhof tijdens de Rodenbachfeesten. Op zaterdag beginnen we met een openluchtcinema, veel gezelligheid en samenzijn. Op zondag gaan we voor een kindvriendelijk festival en drie steengoede theatervoorstellingen in open lucht. We willen de samenhorigheid van de wijkbewoners vergroten en het Krommebeekbos meer bekendheid geven.”

Gratis festival

“Het grootste deel van het aanbod bestaat uit eigen makelij. Lokale kunstenaars en organisaties werkten mee aan theaterproducties, speelinstallaties, kunstwerken en decoratie. Heel speciaal is dat we ook dit keer werken met mensen die veel tegenwind hebben gekend in het leven, mensen die vaak geen stem krijgen maar daarom niet minder in staat zijn waardevolle kunst in al haar vormen op poten te zetten.”

“In deze harde tijden zijn we erin geslaagd het festival zo toegankelijk mogelijk te houden. Er zijn geen reservaties, de toegang is gratis en het aanbod is laagdrempelig. Dankzij de medewerking van Oxfam kunnen we gratis water, koffie en thee voorzien. Een culturele uitstap dus waar je in principe geen cent hoeft aan te verliezen”, aldus nog Kasper Verhelst.

Het volledige programma vind je op de website van De Spil. Het Krommebeekbos sluit aan bij het Pastoorsbos en het sportterrein en zal eens het volledig is aangelegd het gebied tussen de dorpskern van Beveren, de Ardooisesteenweg en de Beversesteenweg omvatten. Het festival vind je op en rond het grasplein ter hoogte van de Kardinaal Cardijnlaan.