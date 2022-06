Onze-Lieve-Vrouw van Groeningekapel in Kortrijk voorlopig beschermd als monument: “Eerste stap naar restauratie”

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) beschermt de Onze-Lieve-Vrouw van Groeningekapel in Kortrijk voorlopig als monument. De bijna 200 jaar oude kapel is in slechte staat.

“De kapel wordt voorlopig beschermd omwille van de historische waarde, als een vroeg gedateerd herdenkingsmonument voor de Guldensporenslag. Het is de enige materiële getuige. Deze historische veldslag werd in die tijd een ankerpunt voor de geschiedenis van het jonge België. Later werd het ook een symbool voor de Vlaamse ontvoogding en voor de sociale strijd”, aldus de minister.

Restauratie volgt

“De bescherming is de eerste stap naar een restauratie.” De kleine Groeningekapel op de hoek van de Harelbeekse- en Gentsesteenweg werd gebouwd in 1832, kort na de Belgische onafhankelijkheid, ter nagedachtenis van de Slag der Gulsen Sporen in 1302. Aanvankelijk stond de kapel vrijstaand, later werd ze geïntegreerd in een drukkerij en nu staat ze ingebouwd in een sociaal woonproject.

“We zijn blij dat de kapel beschermd wordt want ze is een beetje verloederd: het altaartje brokkelt af, pleister valt naar beneden, teksten zijn verwerd en hier en daar onleesbaar en vele ornamenten zijn zwaar aangetast, duidt Nicole Pannier als voorzitter van Erfgoedplatform-Cultuurraad. “Al in 2016 dienden wij een aanvraag in.”

Symbolisch charter

Een symbolisch charter er werd ondertekend door Axel Ronse, Nicole Pannier, Mathias Diependaele, Philippe De Coene en Kelly Detavernier. “We zetten ons in voor erfgoed. Deze kapel is heeft architecturale waarde. Deze materiële getuige bindt, het maakt onze samenleving sterker. Het is een groter verhaal dan stenen, achter elke steen schuilt een eigen verhaal dat uiteindelijk leidde naar de weg tot Vlaamse ontvoogding. De Guldenspoenslag is hét ankerpunt van de Vlaamse identiteit”, besluit de minister.

Op de plaats waar de Guldensporenslag plaatsvond, net buiten de Gentpoort richtte Félix Dujardin in 1832 dit kapelletje op naast de afspanning ‘Den Pelgrim van Groeninghe’. Opmerkelijk aan de kapel is dat het niet alleen een vroeg signaal was van de zoektocht naar ankerpunten; de keuze voor de neogotiek was eveneens een versterking van die historische argumentatie.

De gotiek gold als verwijzing naar de Middeleeuwen, de glorierijke tijd van de steden in Vlaanderen en hun opvallende bouwwerken en was een manifest van deugdelijke waarden tegenover de verwarring van de Franse Revolutie.

Openbaar onderzoek

Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. Binnen de negen maanden beslist de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed over een definitieve bescherming.