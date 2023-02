Ontdek 900 jaar Kuurne en 75 jaar Kuurne-Brussel-Kuurne in ‘The Gallery’ aan bib Kuurne

Wie wil proeven van 900 jaar Kuurne met foto’s en weetjes, kan vanaf vandaag terecht in ‘The Gallery’ aan de bib. The Gallery is een open vitrine van Designregio Kortrijk en Intercommunale Leiedal die steden en gemeenten kunnen inzetten in publieke ruimte ter versterking van projecten, organisaties of innovaties.

Je spot er heel wat weetjes, leuke foto’s en twee Kuurnamentjes van onze dorpsdichter van de stad Kuurne Katrien Bonte. In een aparte glazen box worden items getoond rond 75 jaar Kuurne-Brussel-Kuurne: het jubileumboek ‘Ze zin doa!’ (die te koop aangeboden wordt in bib Kuurne), een gesigneerd truitje van Fabio Jakobsen (winnaar 2022), maar ook de affiche van de eerste Kuurne-Brussel-Kuurne in 1947. “The Gallery blijft tot eind maart staan”, zegt burgemeester Francis Benoit. “Dankzij Designregio Kortrijk, waar we ook lid van zijn, krijgen we een unieke kans om 900 jaar Kuurne visueel te laten beleven. En dit aan het kenniscentrum van onze gemeente, de bib.”