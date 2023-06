(On)roerend erfgoed en archief straks onder één dak in Roeselare

Op Schiervelde bouwen Stad Roeselare, samen met regio Midwest, Provincie West-Vlaanderen en WVI aan een bewaarplek voor erfgoedcollectief. In dit gloednieuwe erfgoeddepot komen het Roeselaarse stadsarchief en het erfgoeddepot voor de regio Midwest. Op die manier worden de duizenden historische voorwerpen, kunstwerken, boeken, vondsten, in de best mogelijke omstandigheden bewaard.

De geschiedenis van Roeselare en andere gemeenten in de regio Midwest vertaalt zich in vele documenten en stukken, van de oudheid tot nu. Om die stukken optimaal te bewaren voor de toekomst, wordt een regionaal erfgoeddepot gebouwd in Roeselare.

“Het nieuwe erfgoeddepot in Roeselare wordt de hub voor het erfgoed van de stad en de streek. Momenteel zit alle erfgoed verspreid over verschillende locaties. Dat willen Stad Roeselare en gemeenten van Midwest anders en (kosten)efficiënter doen. Binnen enkele jaren herbergt een gloednieuw depot alles wat de stad en de gemeenten willen bewaren”, verduidelijkt schepen Mieke Vanbrussel.

Niet alleen worden de stukken daar professioneel bewaard: het erfgoed in het gebouw zal in de toekomst gemakkelijker raadpleegbaar zijn en onderzocht kunnen worden.

Het erfgoeddepot wordt bovendien de plaats waar het stadsarchief Roeselare onderdak zal vinden. De cohousing in het erfgoeddepot is een samenwerking van partners: Stad Roeselare, Midwest, de Provincie West-Vlaanderen, WVI en gemeenten van regio Midwest. Roeselare als centrumstad draagt in dit dossier de rol van trekker, met Midwest als structurele partner. De provincie West-Vlaanderen en WVI verklaarden zich bereid om dit project financieel te steunen.

Duurzaam gebouw op site Schiervelde

Enkele jaren terug waren er plannen om het Roeselaarse archief onder te brengen bij de Stedelijke Ateliers. Deze plannen zijn gewijzigd door de corona- en energiecrisis en de daarbij horende hoge grondstofprijzen. Bovendien kwam de kans om samen een uitzonderlijk erfgoeddepot te bouwen op het best mogelijke moment. De initiatiefnemers zetten deze opportuniteit om in een efficiënt en duurzaam gebouw. Dat betekent dat de stukken in het gebouw beschermd worden tegen boosdoeners zoals licht en vochtigheid en dit met een minimale energetische impact.

“Dit project zal gerealiseerd worden op de voormalige administratieve site van AZ Delta in de Schierveldestraat in Roeselare. Dat gebeurt gefaseerd, want een deel van gebouw dient op vandaag voor de opvang van Oekraïense burgers. Die opvang blijft gegarandeerd zolang als nodig.”

De gemeenteraad van Roeselare buigt zich aanstaande maandag over de aanbesteding voor het ontwerpteam.