Ondernemersprijs voor fotografe Magaly Godefroid uit Komen

Naar jaarlijkse gewoonte werden de Komense ondernemersprijzen uitgereikt. Een vakjury en het publiek konden hun laureaten kiezen uit een reeks deelnemers. De jury koos voor Magaly Godefroid (32), vanwege haar indrukwekkende babyfoto’s. “En te denken dat ik in het verleden nog nooit een camera had vastgehouden”, glundert de winnares.

De prijs van de jury was slechts een van de verschillende titels die tijdens de Nacht van de Ondernemers werden uitgereikt. Toch is het voor Magaly de meest prestigieuze die ze kon winnen.

“Het is een erkenning die wordt uitgevaardigd door een vakjury, door mensen die allemaal weten hoe de ondernemerswereld in elkaar zit. Ja, ik ben stiekem best wel blij dat ik net die prijs heb gewonnen. Ik wist eigenlijk niet goed wat ik met mijn leven wou aanvangen. Ik werkte in winkels, wilde een tijdje als schoonheidsspecialiste aan de slag maar de klik was er nooit.”

Magaly blikt met een zekere bescheidenheid terug op haar parcours. “Toen ik 30 werd, besloot ik het over een andere boeg te gooien. Ik kon genieten van mooie foto’s en wilde er zelf ook mee aan de slag. Ik begon opleidingen te volgen en die brachten me zelfs tot in Parijs. Een topfotografe uit Guadeloupe leerde me er de kneepjes van het vak en al snel vond ik mijn gading in het fotograferen van baby’s en zwangere dames. Gaandeweg kon ik op de nodige bewondering rekenen voor mijn werken en kwamen de aanvragen binnen.”

Nieuwe locatie

“Op dit moment behelp ik me nog met een fotostudio in de woonkamer. Dat heeft soms voordelen want het voelt voor kersverse mama’s wel erg huiselijk aan, maar ik ben toch aan het uitkijken naar een nieuwe locatie. Mijn droom is om tegen het eind van dit jaar voltijds met fotografie bezig te zijn. Nu is het nog een bijberoep dat ik combineer met een job als poetsdame. Eenmaal corona achter de rug is, zou ik voldoende opdrachten moeten kunnen binnenhalen om me echt als professional te gaan lanceren.”

(SR)