Onder meer Absynthe Minded, Flip Kowlier en Alex Agnew in cultuurprogramma Spikkerelle

Het team van cultuurcentrum Spikkerelle in Avelgem heeft het nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Onder meer Absynthe Minded, Flip Kowlier, Alex Agnew en Guga Baul zakken af naar Avelgem.

“Ons programma bestaat zowel uit heel gekende namen, maar ook minder gekende ruwe diamanten”, zegt Maaike Putman van Spikkerelle. “Ook voor lokaal talent zoals A Murder in Mississippi maken wij graag plaats op ons podium.”

Muziek, theater en humor

Sien Eggers mag op vrijdag 30 september het seizoen aftrappen. “Verder hebben we muziek met onder meer Absynthe Minded, Spinvis, Flip Kowlier en De Dolfijntjes. Onze theatervoorstellingen zijn om duimen en vingers van af te likken met naast Sien Eggers ook Comp. Marius of Bruno Vanden Broecke. Ook de nodige portie humor zal niet ontbreken, we verwelkomen onder andere Alex Agnew, Guga Baul, Robrecht Vanden Thoren.” (JM)