Ondanks heropening bioscopen blijft Filmfestival Oostende uitgesteld

Het Filmfestival van Oostende blijft ondanks de heropening van de bioscopen toch uitgesteld. Dat meldt artistiek directeur Peter Craeymeersch donderdag. De oprukkende omikronvariant brengt volgens de organisatoren nog te veel onzekerheden met zich mee. Daarom wordt vastgehouden aan een uitgestelde editie met als streefdatum begin maart.

De eerste wintereditie van het Filmfestival van Oostende stond gepland vanaf 21 januari. Na het laatste Overlegcomité moest het festival noodgedwongen haar eerste wintereditie uitstellen door de sluiting van de bioscopen. Ook de awardshows van De Ensors en De Jamies werden uitgesteld. Nu de bioscopen kunnen heropenen, was er even twijfel om het Filmfestival toch te laten doorgaan in januari. “Wij hebben dat even overwogen, omdat het op zich praktisch haalbaar is. Maar de omstandigheden zijn voorlopig nog veel te onzeker. Er komt een vijfde golf en de omikronvariant blijft oprukken. De piek van die golf zou pal in ons festival liggen”, vertelt Peter Craeymeersch.

De organisatie mikt momenteel op een editie begin maart als de bioscopen opnieuw mogen heropenen, maar vraagt de overheid om perspectief. “We pleiten ervoor om perspectief te krijgen door middel van een coronabarometer, die ons een duidelijke inschatting kan geven welke maatregelen wanneer van kracht zijn. Vorige week werd onze ‘stop-knop’ abrupt ingedrukt. Nu zouden we weer kunnen starten, maar zijn de toekomstige maatregelen één grote onbekende. Vandaag iets beslissen over de omstandigheden waarin een evenement kan doorgaan, is immers als een quizvraag beantwoorden met een gok.”