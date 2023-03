OC Aalbeke is na twee jaar verbouwingswerken 260 m² groter met extra groenzone

Na bijna twee jaar ingrijpende renovatiewerken opende OC Aalbeke opnieuw de deuren met een feestelijk programma op zaterdag 25 maart. Het ontmoetingscentrum kreeg een grondige make-over en is 260 m² groter geworden met de integratie van de aanpalende witte arbeidershuisjes. Aan de achterzijde van de nieuwe aanbouw werd een groenzone aangelegd. Urbain Architectencollectief tekende voor het ontwerp. Met de nevenbestemming van de Sint-Corneliuskerk en de renovatie van het OC investeerde de stad meer dan 5,5 miljoen euro in het socioculturele leven van Aalbeke.

Dringend nodig

Het ontmoetingscentrum van Aalbeke dateert uit 1982 en was toe aan een grondige renovatie. Aan de buitenkant zijn het dak, buitenschrijnwerk, ramen en deuren volledig vernieuwd en de omlijsting in het blauw geverfd. De bouwvallige 19de-eeuwse arbeidershuisjes naast het OC werden gesloopt, opnieuw opgebouwd in dezelfde stijl en geïntegreerd in het ontmoetingscentrum. In de nieuwe aanbouw is een extra vergaderruimte ondergebracht en bovenal een nieuwe ruime muziekzaal, die perfect is uitgerust voor repetities van de lokale harmonie en koor.

“Pas wanneer je een OC enkele jaren moet missen, besef je hoe belangrijk dat gebouw is voor het gemeenschapsleven”

“Onze muziekzaal is uniek in de regio en akoestisch van hoogstaande kwaliteit, te vergelijken met de Concertstudio in Kortrijk”, zegt Filip Santy van de Harmonie Aalbeke. “Pas wanneer je een OC enkele jaren moet missen, besef je hoe belangrijk dat gebouw is voor het lokale gemeenschapsleven. Met deze verbouwingswerken hebben we de verenigingen samengebracht centraal in Aalbeke. Dat was voor ons een belangrijke insteek. De Harmonie komt niet in een grote anonieme structuur terecht, maar een structuur die identiteit uitstraalt.”

Nieuwe tuin

Aan het onthaal werd een rolstoelvriendelijk meubel geplaatst en werden verschillende “onzichtbare” updates uitgevoerd zoals betere isolatie, snellere wifi en energiezuinige ledverlichting. Aan de achterzijde van de nieuwe aanbouw is een nieuwe tuin met lichte helling aangelegd die bereikbaar is via de foyer. “Het biedt achteraan een groene plek voor spel en buitenactiviteiten, met zicht op het grote dak van de nevenbestemde Sint-Corneliuskerk. Beide projecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen samen een belangrijke motor voor intergenerationele ontmoetingen in het dorp”, zegt architect David Claus.

Wijkteam neemt intrek

Ook nieuw is dat er een bijkomende ruimte voor 20 à 30 personen werd voorzien voor Wijkteam Zuidelijk Rand. Naast hun locatie in Bellegem en de werking in Rollegem en Kooigem wordt het OC voortaan ook de Aalbeekse uitvalsbasis van het wijkteam. De verhuis van de volledige keuken is voorzien voor 17 april. De OC-raad heeft van de renovatiewerken gebruik gemaakt om de zalen en lokalen namen te geven die verwijzen naar een locatie of wijk in Aalbeke. ‘De Grote Platse’ is bijvoorbeeld de nieuwe naam van de grote zaal.