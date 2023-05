Nog geen drie jaar bezig, maar de foto’s van Anaïs uit Izegem staan nu al in Vogue

Fotografe Anaïs Lesy blinkt van trots, dezer dagen. Haar foto’s zijn gepubliceerd in het exclusieve magazine Vogue Scandinavia en daarover is ze uiteraard erg opgetogen. De 27-jarige Izegemse is nog geen drie jaar aan de slag, en droomt van meer boeiende projecten. “Maar ik ben nog jong en blijf bescheiden, hoor.”

“Ik had de foto’s gemaakt in een cocktailbar in Antwerpen. Toen had ik nog geen enkel idee dat de beelden het zo ver zouden brengen”, vertelt Anaïs. “Op de foto’s zijn glazen van het merk Bobo te zien. De mensen van Marigold speelden de foto’s door aan Vogue toen ze vernamen dat het magazine een artikel over het merk had gepland, en voor ik het goed en wel besefte kreeg ik te horen dat mijn foto’s misschien het tijdschrift zouden halen – en intussen is dat dus zo ver: ze staan in de online versie van het blad. Ik ben natuurlijk apetrots!”

Food, fashion en lifestyle

Anaïs begon als fotografe in bijberoep, maar werkt ondertussen volledig als zelfstandige.

“Ik fotografeer momenteel vooral food, fashion en lifestyle. Dat zijn de drie thema’s waarrond ik het meest werk. Het zijn drie dingen die mij erg liggen en ik vind de combinatie echt leuk. Ik word gevraagd voor uiteenlopende evenementen en dat is heel fijn om te doen. Ik hou ervan om aan diverse projecten te werken.”

“Ik word gevraagd voor uiteenlopende evenementen, en dat is heel fijn”

“Daarnaast ben ik ook met artistiek werk bezig. Daarvoor fotografeer ik dan vooral analoog. Dat werk komt dan in galerijen terecht en is te koop. Dat is zeker ook een aspect waarmee ik verder wil in de toekomst.”

“Er zijn trouwens nog véél dingen die ik ooit zou willen doen, maar ik ben nog jong en blijf bescheiden. Ik ben enorm tevreden met alles wat momenteel op mij afkomt – dat mag nog wel een tijdje zo doorgaan”, lacht Anaïs. “Het is een leuke gedachte om te weten dat mijn foto’s voor de kritische blikken van heel wat mensen gepasseerd zijn en dat ze nu in zo’n magazine prijken. Dat betekent dat mijn werk er best mag zijn, en dat doet je uiteraard blinken, als fotografe!”

Ook op Instagram

“Wie mijn foto’s wil zien, kan ze online bekijken in de Vogue Scandinavia of kan op mijn Instagrampagina terecht. Daar post ik regelmatig nieuw werk en kun je uiteraard ook mijn oudere foto’s bekijken. En wie interesse heeft in een samenwerking, mag mij zeker ook contacteren”, knipoogt ze.