Nieuwe wieken voor Hubertmolen in Wenduine

Vrijdagmorgen zijn na een uitstel van twee dagen de nieuwe wieken van de Hubertmolen in Wenduine geplaatst. De molen onderging een volledige restauratie. Zo werden ook de tandwielen en de as vernieuwd.

De Hubertmolen werd in 1880 gebouwd door de familie Hubert en werd in 1993 overgedragen aan de gemeente. Nu drong een nieuwe restauratie zich op. De kosten liepen op tot 66.000 euro. De wieken werden met een kraan één voor één geplaatst. Zo is de molen klaar voor de toekomst.