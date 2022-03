Nieuwe voorzitter cultuurraad wil frisse wind laten waaien

De 37-jarige Bo Bentein, leerkracht zedenleer en mama van twee, mag zich sinds vorige week voorzitter van de cultuurraad noemen. Haar ambitie is tweeërlei. “Ten eerste wil ik inzetten op meer samenwerking en verbinding, ten tweede wil ik met ons dynamisch jong team een frisse wind door het Blankenbergse cultuurlandschap laten waaien”, zegt ze.

Bo Bentein (37) is leerkracht zedenleer in de Zilvermeeuw en d’Oefenschool, en mama van Helder en Nobel. Als nieuwe voorzitter van de cultuurraad wil ze vooral inzetten op samenwerking en verbinding. “Door corona hebben de verenigingen het moeilijk. Ze zaten de voorbije twee jaar zonder inkomsten, leden haakten af. En na twee jaar corona snakt iedereen ernaar om weer samen te komen. Cultuur is daar de ideale lijm voor”, aldus Bo. Tijdens de algemene vergadering stelde ze zich kandidaat om als deskundige in het cultuurwerk toe te treden tot het bestuur. Daardoor begon het ook te kriebelen om voorzitter te worden. “Het was het puzzelstukje dat in mijn leven nog ontbrak. Op school zat ik vroeger ook altijd in allerlei participatieraden”, zegt ze.

Volgens cultuurschepen Kathy Kamoen (Open VLD) was Bo geknipt voor het voorzitterschap. “Ze haalde een overtuigende meerderheid, en ik zie heel veel enthousiasme bij Bo. Het is ook cruciaal dat we als voorzitter iemand aanstellen met de juiste ingesteldheid: de cultuurraad is een belangrijk adviesorgaan. De voorzitter moet iemand zijn die mee een bepaalde visie uit kan dragen, die echt een meerwaarde kan betekenen in die functie. Bo is daarvoor geknipt, en kan ook heel goed met mensen overweg.”

Bindingsmiddel

Als nieuwe voorzitter wil Bo een frisse wind laten waaien. “Met Kathy en Maarten Baert, deskundige vrije tijd, hebben we nu een dynamisch jong team dat er nieuwe schwung in kan brengen. Het zou fijn zijn als we in de komende jaren nog meer jonge mensen mee aan boord van de cultuurraad konden krijgen”, aldus Bo, die vaak in één adem wordt genoemd met haar muzikale zus Billie. “We komen uit een muzikaal nest – mama speelde piano, papa was drummer bij een Blankenbergse band – en zijn grootgebracht met een heel open visie omtrent cultuur”, zegt ze.

Cultuur als bindingsmiddel ook, dus. “Met kleinschalige evenementen kan je mensen nog makkelijker verbinden”, vindt schepen Kathy Kamoen. “Ik droom bijvoorbeeld van een belle-époquekamermuziekfestival met intieme huiskamerconcertjes. En ik wil graag bekijken hoe we ook de toerist nog meer bij ons cultuuraanbod kunnen betrekken. Dat gebeurt nu veel te weinig, vind ik.”

Bo nam zich ondertussen ook voor om de sociaal-culturele verenigingen in Blankenberge allemaal persoonlijk op te zoeken. “We willen er echt een verhaal van ‘samen’ van maken”, klinkt het nog.