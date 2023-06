Nieuwe tentoonstelling ‘Menin Gate Moments’ geopend bij stellingen Ieperse Menenpoort: “Persoonlijke verhalen ontdekken”

Op de plek waar de Last Post even plaatsvond tijdens de eerste werken aan de Menenpoort prijkt voortaan de ‘Menin Gate Moments’, een nieuwe tentoonstelling over het bijna 100 jaar oude monument. De gratis openluchtexpo loopt tot het einde van de restauratie.

Op de vestingen naast de Menenpoort opende de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) maandagnamiddag met West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé en Iepers burgemeester Emmily Talpe de tentoonstelling ‘Menin Gate Moments’.

De expo belicht acht bepalende momenten in de geschiedenis van de Menenpoort: van vredige toegangspoort tot de stad, over de gebombardeerde doorgang waar soldaten van 1914 tot 1918 marcheerden, vochten en sneuvelden, tot de transformatie door de CWGC tot symbolisch monument met meer dan 54.000 gegraveerde namen van vermiste oorlogsslachtoffers.

De Brit Tom Clohosy Cole, onder meer bekend van illustraties voor het verfilmde boek War Horse, zorgde voor afbeeldingen bij de infopanelen.

“Erg leuk om te doen”, reageert Cole. “Het bezoeken van Ieper, de Menenpoort en Tyne Cot Cemetery liet een sterke indruk op mij na en hielp deze illustraties tot leven brengen. Veel dingen waarover je in geschiedenisboeken leest, kan je niet meer zien of bezoeken. Door het werk van de CWGC kan je op deze oorlogssites rondwandelen en de persoonlijke verhalen ontdekken. Ik raad het iedereen aan.”

Restauratie

Om het behoud van de Menenpoort op lange termijn te garanderen, voert de CWGC een grootschalig restauratie- en conserveringsproject uit. Tijdens de tentoonstelling kom je te weten welke restauratiestappen genomen worden. Voor het opzoeken van namen op de Menenpoort biedt de CWGC intussen een digitaal alternatief in haar informatiecentrum: een interactief scherm met automatische opzoekfunctie en 3D-model van het monument.

“Als een van de meest iconische monumenten ter wereld, is de Menenpoort uitgegroeid tot een wereldwijd symbool van herdenking”, stelt Claire Horton, director general van de CWGC. “Achter elke gegraveerde naam schuilt een menselijk verhaal. Het is belangrijk om de Menenpoort te bewaren voor toekomstige generaties zodat hun namen nooit zouden worden vergeten. We nodigen iedereen uit op deze meeslepende en boeiende tentoonstelling om te leren wat het monument betekent voor Ieper, de Commonwealth en de hele wereld.” (TP)