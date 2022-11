Nieuwe opstelling belicht Brugges zoektocht naar de zee

De historische zaal van het Stadhuis onderging een metamorfose. De opstelling, die er al jaren stond, is volledig verwijderd en vervangen door een vaste presentatie die de zoektocht van Brugge naar de zee door de eeuwen heen belicht.

Blikvanger is de ruim 8,5 meter lange maquette die in 2021 werd gebruikt in de tentoonstelling Verdwenen Zwinhavens in het Zwin Natuur Park in Knokke en waarvan de stad Brugge een van de partners was. De expo schetste toen de evolutie van het kustlandschap dankzij een interactief 3D-landschap. De maquette is nu door de provincie West-Vlaanderen, Westtoer en UGent aan Brugge geschonken.

Zij brengt op een levendige manier het verhaal van Brugges zoektocht naar de zee. In de nieuwe projectie zijn beelden van de Zwinexpo geïntegreerd, terwijl de verhaallijn is aangepast aan het Brugse verhaal. Daarnaast is er een audioverhaal toegevoegd in het Nederlands, Engels en Frans.

Maquette

De projectie op de maquettetafel is aangepast door Timescope en geïnstalleerd door Deltavox, terwijl het geheel door Port of Antwerp-Bruges is gefinancierd. De opstelling van de maquette is aangevuld met diverse objecten, schilderijen, prenten en foto’s die de verbinding van Brugge met de zee vanaf de Romeinse tijd tot nu illustreren.

(CW)