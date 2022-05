Nieuwe expo ‘Tapijtsgeest’ neemt je mee naar jaren 50: “Onze streek was echt het Walhalla”

Een expo vol tapijten. Kamerbrede, hoogpolige of vliegende, alles is er te vinden. Van 4 tot en met 19 mei is er in de bibliotheek een tapijtenexpo. En het is allesbehalve een klassieke expo! Maar liefst 15 tentoonstellingsdozen nemen je mee naar de hoogdagen van de tapijt- en meubelstofindustrie in Zuid-West-Vlaanderen, want er werden er heel veel sinds de jaren 50 in onze eigen streek geproduceerd.

“Veel mensen weten dat niet, maar Zuid-West-Vlaanderen was weldegelijk het Walhalla van de textielindustrie. Zo is zelfs de stoffen bekleding van de Orient Express hier gemaakt. We willen dat graag wat meer in de kijker zetten”, zegt Lieze Neyts (31), coördinator erfgoed. “Van de jaren 50 tot de jaren 90 was de textielindustrie hier enorm. We willen door de verhalen van de vroegere werknemers de geschiedenis generaties lang kunnen doorgeven. We hebben met zuidwest, de intergemeentelijke erfgoedcel voor Zuid-West-Vlaanderen, in 2019 mensen gezocht die vroeger in de textielfabrieken werkten en hebben hun verhalen samengebracht. Het is een reizende expo die stopt in 13 gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen. Je kan ze fysiek bezoeken, maar we werken ook met uitleendozen. Zo hebben we er 15 en iedere doos is gericht op een bepaald deeltje van de textielindustrie. Deze kunnen mensen voor een bepaalde tijd uitlenen. We werken ook samen met scholen en woonzorgcentra. Die werken graag met dit soort projecten omdat het ophalen van herinneringen een belangrijk punt is waar ze aandacht willen aan besteden. Veel van de mensen die in woonzorgcentra verblijven, hebben de topjaren van de textielindustrie gekend.”

“We hebben dozen voor alle leeftijden. Zo hebben we knutseldozen voor jongere kindjes, maar ook dozen die gericht zijn op volwassenen. Ook hebben we een doos met een verhaal dat op kleuterniveau wordt uitgelegd, dus ook de allerkleinsten zullen het naar hun zin hebben.”

De expo vindt plaats in de bibliotheek van Avelgem en kan u bezoeken wanneer de bib open is. (ML)