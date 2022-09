Nieuwe cultuurseizoen in Spikkerelle afgetrapt

Het nieuwe cultuurseizoen in Avelgem is gestart! Kristl Lambrecht (39), directeur van Spikkerelle, vertelde er alles over. De Avelgemse studente Emma is alvast razend enthousiast.

“Voor de programmatie proberen wij zoveel mogelijk te prospecteren. Dan stellen wij een longlist samen van producties en theaters die we graag in Avelgem zouden zien. Van daaruit werkt het in twee richtingen. Het aanbod wordt uitgestuurd door de gezelschappen, of wij hebben een stuk gezien en informeren of dat al dan niet wordt hernomen.”

Warm welkom

“Wij beginnen in het najaar onze programmatie te maken voor het seizoen dat volgt”, geeft Kristl aan. “Zodra de voorstellingen zijn vastgelegd, wordt de brochure opgemaakt. De communicatie, de bekendmaking van het programma en de ticketverkoop volgen. Dat is de voorbereiding. Daarna begint de planning voor de voorstelling zelf, de technische fiche, de organisatie en de medewerking. We werken met veel vrijwilligers. Zij ondersteunen ons tijdens de voorstellingen, wat voor onze werking essentieel is. We zorgen er ook altijd voor dat de artiesten een warm welkom krijgen in Avelgem. Er wordt steeds een warme maaltijd aangeboden, waarvoor ook vrijwilligers zorgen. En daarnaast is er altijd een rider van de tour waarin omschreven staat wat er verwacht wordt, maar eigenlijk is de warme maaltijd daarin het belangrijkste.” Ze zei dat ze zelf ook heel graag naar het theater gaat kijken. “Ik ben heel benieuwd naar het komende theaterstuk Faren. Maar ook Spinvis zou ik graag zien. Voor mijzelf is het moeilijk om er eentje uit te kiezen, omdat ik zelf ook de programmatie maak en alles superinteressant vind.”

Podiumkunsten

Emma Ernalsteen (16) is een Avelgemse studente die zich erg interesseert in podiumkunsten en theater. “In het derde leerjaar ben ik gestart met dictie in het conservatorium in Avelgem, daarna werd dat drama en toneel. In eerste instantie volgde ik dictie omdat mijn ouders beiden Algemeen Nederlands kunnen spreken, en het belangrijk vonden dat ik dat ook kon. We vinden dat superbelangrijk omdat het een vaardigheid is voor het leven. Doordat ik daarna toneel en drama begon te doen, is mijn liefde voor het theater ook gegroeid. Nu zit ik met het idee om volgend jaar (tijdens mijn hogere studies) podiumkunsten te gaan studeren. Daar hoop ik mijn droom als actrice te kunnen waarmaken. Ik hoop ook dat ik dan echt mijn eigen ding zal kunnen doen, dat ik kan doen wat ik graag doe. Zo hou ik erg van improvisatieoefeningen, daarmee weet je nooit hoe de oefening zal eindigen. Ook hou ik van musicals, die kijk ik op mijn computer in mijn kamer, want daar kom ik niet zo vaak uit. (lacht) Op 21 maart is het Poëziedag. Dat ligt nog vrij ver, maar ik heb er al veel zin in! Het is een traditie geworden om daar ieder jaar te staan, en het beste van mezelf te geven!” (ML)

De theaterprogrammatie is te vinden via https://www.avelgem.be/spikkerelle