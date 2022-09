Nieuwe culturele vereniging Podium 8480 van start

Marina Dufour (63), bekend van Café de Drie Gapers, nam onlangs het initiatief om een nieuwe plaatselijke culturele vereniging op te richten in Eernegem: Podium 8480.

“Het organiseren en meehelpen aan evenementen zit me in het bloed”, vertelt Marina. “Ik heb dit altijd graag gedaan. Toen ik nog hielp met mijn moeder, die jarenlang het café De Drie Gapers in de wijk ’t Veld openhield, organiseerden we jaarlijks verschillende activiteiten. Waaronder een dikwijls een barbecue voor meer dan 1.000 mensen.”

“Het bloed kruipt waar het niet kan gaan en na een leven achter de tapkast bleef het verlangen om iets op touw te zetten groot en organiseerde ik samen met eigenaar Benjamin van Salons Ter Velde zangmiddagen met artiesten als Andreï Lugovski , Lindsay en Jan Wuytens, telkens goed voor toch wel een honderdtal aanwezigen. Voor dit jaar is op zondag 20 november Laura Lynn al geboekt. Ik speel al lang met het idee om eens iets te organiseren met een sociael impact. Vandaar de geboorte van onze socioculturele vereniging met de naam Podium 8480.”

Eindejaarsconcert

“Onze eerste activiteit is een eindejaarsconcert dat plaatsvindt in cc De Ster op zondag 11 december. We konden Jan Wuytens en zijn orkest The Sonny Boys , alsook onze plaatselijke zanger Timothy Veryser boeken. We hebben enkele scholen gecontacteerd met de vraag we die konden helpen met een financiële steun voor kansarme kinderen. In deze eerste bescheiden poging zullen VBS Bekegem en De Mozaïek in Eernegem en de Schatkist in Ichtegem als eerste delen uit de opbrengst van onze muzikale zondagnamiddag. Ik hoop dat we volgend jaar de andere scholen in onze gemeente hetzelfde zullen kunnen bieden. Gezelligheid en eenvoud ten dienste van zij die het echt kunnen gebruiken vormen onze drijfveer.” (RI)

Info: 0495 62 43 66.