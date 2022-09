Nieuw Tielts cultuurseizoen van start

Onder de noemer ‘Dicht het gat in je cultuur’ gaat vanaf donderdag 29 september het nieuwe cultuurseizoen van start bij cc Gildhof. Zoals steeds krijgen we een mengeling van gevestigde waarden en nieuw talent. “Dit keer mikken we met de voorstellingen in ons keldertheater ook wat op het clubcircuit.”

Directeur Femke Vanhecke van Cultuurcentrum Gildhof staat te popelen om een ‘normaal jaar’ te starten. “We konden dit jaar uit een ruime waaier aan voorstellingen kiezen. Een aantal voorstellingen bleef liggen door de pandemie, dus was er zelfs een overaanbod. Een luxeprobleem voor ons, al moesten we jammer genoeg ook artiesten teleurstellen. We blijven enerzijds inzetten op kwalitatieve cultuurtrekkers met een reputatie, anderzijds bieden we ook jong talent een plek. Vaak is dat niet in onze schouwburgzaal, maar wel in het volledig vernieuwde keldertheater of in theater Malpertuis, waarmee we opnieuw samenwerken. Daar ligt de focus op nieuw en experimenteel werk.”

De ticketverkoop nam eind juni een vliegende start, maar intussen valt die wat terug. “Het was sowieso een uitdaging om ons publiek na de sluitingen opnieuw naar de schouwburg te krijgen, maar dat lukte wel”, pikt schepen van Cultuur Grietje Goossens in. “We vrezen een beetje dat ook de onheilsberichten van de jongste weken zorgen voor een terugval en dat mensen vermoedelijk eerder last minute een kaartje zullen kopen.”

De gekende abonnementsformule is ook terug van weggeweest. “Vorig jaar probeerden we een systeem van vouchers, maar we merken dat ons trouwe publiek toch van een abonnement houdt. We zullen het in elk geval evalueren aan het einde van het seizoen”, aldus Femke. “Nieuw is ook dat we een aantal voorstellingen op donderdag programmeren, zodat de mensen die drukbezet zijn tijdens de weekends ook de weg naar ons kunnen vinden.”

Op donderdag 29 september vindt de eerste voorstelling plaats van het nieuwe cultuurseizoen. “ILA heeft er een fantastische zomer opzitten nadat ze De Nieuwe Lichting van StuBru wonnen. Daarnaast verwacht ik veel van de afscheidstournee van Studio Orka. Ook een aantal minder bekende artiesten wekt mijn nieuwsgierigheid. Zo zag ik Colette Goossens aan het werk aan zee, een jonge theatermaakster waarover ik heel enthousiast ben. Tijdens ons openingsweekend start trouwens de expo van Elke Desutter. Die expo is te bezichtigen tot eind oktober.” Ook Ciné Gildhof is intussen weer gestart, de eerste avond mochten ze meer dan 200 filmliefhebbers verwelkomen.

Het weekend wordt vervolledigd met muziektheater door De Kolonie en de voorstelling De Woordenaar op vrijdag, Compagnie Cecilia op zaterdag en Tine Embrechts & Dimitri Leue met Kameleonie op zondag. (LDW)

Info: gildhof.be.