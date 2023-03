Nieuw museum Abby en Magdalenazwembad in Kortrijk krijgen erfgoedpremies

Abby en Magdalenazwembad krijgen erfgoedpremies van Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA), samen goed voor bijna 250.000 euro.

Het gaat om de restauratie van de buitenschil van het Magdalenazwembad en de restauratie van het dormitorium en kapel van de Groeningeabdij. De erfgoedpremies bedragen respectievelijk 138.539,89 euro en 110.390,72 euro.

Nieuw museum Abby

In de Groeningeabdij wordt volop gewerkt aan het nieuwe museum Abby dat in 2024 zijn deuren zal openen. De premie is voor de restauratie van het dormitorium: het herleggen van het pannendak en herschilderen buitenschrijnwerk.

Ook de 19de-eeuwse kapel wordt gerestaureerd. Op de planning staan het herstellen van de kapotte dakleien en de plaatselijk herstelling van de gevel en gevelreiniging. Ook wordt het glas in lood en het stuk muur naast het dormitorium gerestaureerd. De premie vanuit Vlaanderen bedraagt hiervoor bijna 110.400 euro.

Toekomstige generaties

Voor het Magdalenazwembad gaat het om de restauratie van de buitenschil. Hogeschool West-Vlaanderen, intussen eigenaar van het zwembad, ontvangt hiervoor een premie van bijna 140.000 euro. Volgens Minister Diependaele is het belangrijk om erfgoed in goede conditie te houden om dure restauraties in de toekomst te vermijden.

“Ik ben blij deze twee belangrijke projecten te kunnen ondersteunen om hun erfgoed te onderhouden en te restaureren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het erfgoed in goede conditie blijft en dat het voor toekomstige generaties behouden blijft. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het behoud van het Kortrijkse erfgoed”, aldus de minister.