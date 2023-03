Nieuw huurreglement voor instrumenten Torhoutse Kunstacademie

De Torhoutse gemeenteraad heeft maandagavond een nieuw huurreglement voor de instrumenten van de Kunstacademie goedgekeurd. Er wordt voortaan gewerkt met een vaste prijs, zodat de leerlingen niet langer voor verrassingen kunnen komen te staan.

Het bestaande huurreglement, dat nu dus van de baan is, dateerde van 2010 en was verouderd geraakt. Bovenop de huur van het instrument kwamen er soms onverwachte kosten voor het onderhoud. “Om dat te vermijden, hebben we een nieuw reglement uitgewerkt dat veel transparanter is”, aldus schepen van Onderwijs Joost Cuvelier (CD&V). “De leerlingen betalen voortaan een vast bedrag, waarin alle kosten voor onderhoud en klein materiaal meteen inbegrepen zijn. Op die manier kan iedere leerling zonder zorgen zijn of haar favoriete instrument kiezen.”

Onderwijsinspectie looft Kunstacademie

Jaarlijks verhuurt de Kunstacademie om en bij de 120 instrumenten, gaande van gitaren, violen en contrabassen tot alle hout- en koperblazers, accordeons, harpen en xylofonen. Op enkele exemplaren na zijn alle beschikbare instrumenten momenteel uitgeleend.

Recent kreeg de Kunstacademie bezoek van de onderwijsinspectie. Met goed gevolg, want de kwaliteit van de academie, zowel qua aanpak als evaluatie, werd door de inspecteurs bejubeld. Dat klinkt directeur Leen Langenbick uiteraard als muziek in de oren. In het eindrapport staan heel wat sterke punten en hooguit enkele aandachtspunten die beter kunnen.