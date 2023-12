Nieuw geluidssysteem zorgt voor optimale luisterervaring in De Spil

Het oude conventionele geluidssysteem van de schouwburg van De Spil is vervangen door een nieuwe geavanceerde techniek die voor een optimale luisterervaring zorgt zowel op de eerste rij als op de laatste.

Het geluidssysteem van de schouwburg dat nu is vervangen was even oud als De Spil zelf. “In 1997 was dit het beste wat op de markt te vinden was”, zegt hoofd-techniek Sebastiaan Boucquey. “Maar de normen zijn in die jaren erg veranderd waardoor een investering in iets hedendaags noodzakelijk was.”

“Het was bij elke voorstelling voor onze technici een hele klus om de geluidsinstallatie optimaal af te stellen op de vraag van de artiest en op de wensen van de bezoekers waar ze zich ook bevinden in de schouwburg. Daar liep het niet altijd goed. Soms werden tijdens concerten mensen bijna weggeblazen op de eerste rij terwijl voor wie achteraan zat het wel iets harder mocht.”

Steven Kemland van Concept10, het bedrijf dat voor De Spil het nieuwe Line-array-systeem ontwierp, uitvoerde en ook onderhoudt, legt in simpele bewoordingen het heel complexe verhaal uit. “Het komt er op neer dat we van enkele grote luidsprekers overschakelen naar heel veel kleinere die elk op zich een deel van de zaal bestrijken. Gecombineerd met innovatieve software kunnen wij zorgen dat het geluid op rij 1, in het midden, achteraan in de zaal of op het balkon identiek is.”

Perfecte systeem

“Het zal ook voor de technici nu veel eenvoudiger zijn. Het afregelen van de installatie zal vlotter gaan en artiesten zullen ook veel minder met hun eigen muziekinstallatie naar De Spil komen wat altijd veel opstel- en afregeltijd veroorzaakte. Waarom zouden ze ook? Hier hangt nu het perfecte systeem.”

Voor het vernieuwen van de geluidsinstallatie werd door het stadsbestuur 200.000 euro uitgetrokken. “Deze investering is niet alleen substantieel maar ook essentieel om de artistieke en culturele beleving in de schouwburg naar nieuwe hoogten te tillen. Met dit Line-array-systeem rekenen we er op dat De Spil de komende vijftien jaar een hoogwaardige en nog betere audio-ervaring kan aanbieden”, besluiten schepen van cultuur Mieke Vanbrussel en schepen van financiën Stefaan Van Coillie. (Bart Crabbe)