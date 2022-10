Nieuw cultuurseizoen van start in Poperinge

“Het nieuwe cultuurseizoen 2022-2023 laat het publiek van Poperinge en omstreken genieten van theater, humor, muziek, lezingen en film. Jong en ouder vinden hun gading in het aanbod. CC Ghybe is de vaste stek. Twee van de drie familievoorstellingen vinden plaats in OC Rookop (Reningelst)”, zegt cultuurfunctionaris Jessy Clynckemaillie.

In 2022-2023 staan drie gekende singer-songwriters op het podium van CC Ghybe. Tom Helsen zingt in het Nederlands met ‘Zin om je Tom Helsen’ op 15 oktober. Pianiste uit eigen streek, Katrien Verfaillie (4 maart 2023) brengt een mix van West-Vlaamse liedjes. Eva De Roovere laat het publiek meegenieten van oude en nieuwe muziek, van vroeger tot nu en van ‘Hier en nu’ (10 februari).

Klassieke muziek heeft ook dit jaar een plekje in het programma van Cultuur Poperinge. Het saxofoonkwartet BL!NDMAN brengt – in de Gotische zaal – een bijzondere uitvoering van de Koraalpartita’s van J.S. Bach op 29 april. Het concert is onderdeel van het aanbod van Klassiek! Beleven in de Westhoek.

Wetenschap en techniek komen aan bod in de theatershows (try-outs) van de meest geliefde nerd van Vlaanderen Lieven Scheire (21 en 22 oktober). Scheire laat je op een entertainende manier kennismaken met Artificiële Intelligentie.

Actua

De lezingen van Lieve Blancquaert (5 november) en Rudi Vranckx (12 januari 2023) behandelen actuele, maatschappelijke thema’s. Lieve reisde de wereld rond op zoek naar pakkende verhalen over seks, in de breedste zin van het woord. Zij brengt de sterke vertelling ‘Let’s talk about sex’. Rudi Vranckx staat stil bij de ‘Oorlogen en problemen van onze tijd’.

“Het cultuurseizoen brengt theater in al zijn vormen. Peter De Graef brengt ‘Henry’ (op 10 december). Het omvat de opwinding van het detectiveverhaal, het amusement van de conference, de ontroering van een oprechte bekentenis en het intellectuele genoegen van de speelse geest. De monoloog van Karin Jacobs ‘Moederpijn’ gaat over haar eigen relatie met haar moeder (6 mei 2023). Een persoonlijk, maar tegelijk universeel thema”, zegt Cultuurschepen Loes Vandromme (CD&V).

Tim Oelbrandt neemt het publiek mee in de absurde wereld van magie en het onderbewustzijn met zijn magisch theater ‘Heen en terug’ (20 april). Theater kan niet zonder muziek, vindt Anke Jochems. Haar solovoorstelling ‘Alone with Everybody’ (12 november 2022) is een muzikale monoloog met als hoofdvraag: ‘Wat is liefde?’.

Familievoorstellingen

Nele Goossens brengt humor op het podium van CC Ghybe met ‘En nu?’ (10 maart 2023). Met de haar eigen, tomeloze energie smijt de vedette zich met ongemene virtuositeit in herkenbare bekentenissen, diepmenselijke bespiegelingen, genadeloze fileringen en grollige observaties – nooit zonder een kwinkslag, van de onomwonden schaterlach tot de stillere, sympathiekere glimlach.

In 2022-2023 staan er drie familievoorstellingen op het programma. Piv Huvluv is nog een tweede keer te gast, deze keer in OC Rookop met zijn voorstelling ‘De allereerste keer’ (8-12 jaar) op 15 januari 2023.

‘Drie Sterke Vrouwen’ van Walpurgis is een grappige en ontroerende muziektheatervoorstelling voor 6+, waarin genderclichés op speelse wijze en met humor doorprikt worden (23 april 2023). Tina Heylen en Eva Binon sluiten het cultuurseizoen af in OC Rookop met ‘HOM(M)E’, voor de allerkleinsten (2,5+) op 14 april.