Nieuw cultuurseizoen in Wingene brengt een ruim aanbod vol vuurwerk

Onder de titel ‘Vuurwerk’ stelt gemeente Wingene het cultuurprogramma voor seizoen 2022- 2023 voor. In het gevarieerd aanbod zien we muziek, comedy, theater en voordrachten.

“Het nieuwe cultuurseizoen belooft alvast vuurwerk en voor de titel vonden we onze inspiratie bij zangeres Camille”, vertelt schepen van Cultuur Brecht Warnez. “Camille zorgde voor vuurwerk op het voorbije Vlaanderen Feest in het kasteelpark in Zwevezele en dat sprak ons aan.”

De voorbije coronaperiode bracht moeilijke jaren met zich mee en dit voor de volledige cultuursector. Het nieuwe cultuurseizoen brengt alvast voor elk wat wils. “Na enkele moeilijke jaren voor culturele instellingen, kunstenaars, acteurs en artiesten gooien we alle registers open”, vult cultuurvoorzitter Maarten Huvaere aan. “Het aanbod mag gezien worden en in het komende seizoen zijn onder meer Sien Eggers, Peter Adriaenssens, Lukas Lelie, Lieven Scheire en Wannes Cappelle in Wingene te gast.”

Hulp van verenigingen

Ook de gemeentelijke theatergezelschappen, Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en Wingenaar en wijnkenner – sommelier Gido Van Imschoot prijken op de agenda. “Er is muziek, theater, humor en zoveel meer, voor jong en oud en voor iedereen daartussenin”, zegt deskundige Cultuur Evelien Blommaert. Het cultuurprogramma wordt ondersteund door de vele socio-culturele verenigingen die de gemeente rijk is. “Wij vragen aan de verenigingen om een voorstelling te ondersteunen, een deel van de opbrengst van de tickets en de baropbrengst gaan dan naar hun eigen werking”, zegt Brecht Warnez. “Op die manier hebben we goed gevulde zalen en steunen we de vereniging in hun werking.”

Tickets voor de voorstellingen zijn te koop sinds vrijdag 8 juli. Ze zijn verkrijgbaar in het nieuwe Vrijetijdspunt in het gemeentehuis of via de gemeentelijke website. Het digitaal reservatiesysteem is op punt gezet en tickets zijn nu zeer vlot digitaal te reserveren en te betalen. Het volledig programma kan je vinden op www.wingene.be/cultuurseizoen. (NS)