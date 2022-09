Nieuw cultuurseizoen in MEC Staf Versluys

In het nieuwe cultuurseizoen 2022-‘23 biedt het MEC Staf Versluys een boeiend en verrassend programma aan. Naast gevestigde waarden kun je er straks ook nieuw talent aan het werk zien.

Tribute band ‘The Doors in Concert’ trapt op 23 september het seizoen op gang. Tijdens het culturele jaar staan verder onder andere Absynthe Minded, Flip Kowlier, The Animals en Matthysen, Mosuse & Van Ballaert op het programma in het MEC Staf Versluys.

“Maar uiteraard is er ook ruimte voor theater en comedy”, verzekert schepen van cultuur Alain Lynneel. William Boeva, Steven Goegebeur en zelfs Luc Caals komen (terug) naar Bredene. Caals beleefde in de jaren ’80 hoogdagen in Bredene Palace, de legendarische feestzaal langs de Driftweg.

Sebastien Dewaele en Wouter Bruneel brengen in oktober ‘Once Upon a Time in de Westhoek’, het stuk waarmee ze ook al furore maakten op Theater aan Zee.

Het volledig programma van het nieuwe cultuurseizoen vind je op www.stafversluyscentrum.be. Tickets zijn te koop aan de balie van het MEC Staf Versluys (Kapelstraat 76) of kunnen online besteld. Voor meer informatie kun je terecht op 059 56 19 60.

(MM)