Niet alleen kinderen houden van superhelden: deze West-Vlamingen zijn trotse ‘cosplayers’

In Gent vindt dit weekend het grootste verkleedfeestje van het land plaats. De beurs FACTS is het walhalla voor iedereen die houdt van strips, science fiction, videogames en fantasy houdt. Een béétje fan kruipt dan ook in de huid van zijn favoriet personage. Wij klopten aan bij drie West-Vlaamse cosplay-fans.

Wat is cosplay? Cosplay is een samensmelting van de woorden ‘costume’ (kostuum) en ‘play’ (acteren). Concreet gaat het om fans van bepaalde films of series die zich verkleden in hun favoriete figuur. Oorspronkelijk was dat heel populair in Japan en waaide het zo over naar de Verenigde Staten, waar het vooral gedaan wordt op zogenaamde conventies als Comic Con. Sinds een paar jaar is het ook gemeengoed op een beurs als FACTS. FACTS vindt plaats op zaterdag 22 en zondag 23 oktober in Flanders Expo in Gent. Tickets en info: www.facts.be.

Yanah is een fervente cosplayer: “Mijn duurste outfit kostte 500 euro”

De Harelbeekse Yanah Roussel (33) is een ancien in de wereld van de cosplay. Vijftien jaar geleden kroop ze voor het eerst in de huid van een fictieve figuur en sindsdien is de trein niet meer gestopt. “Het is mijn grote uitlaatklep”, zegt de IT-consultant. “Een vast thema heb ik niet. Anime (Aziatische tekenfilms, red.), videogames, Marvel, Disney… Alles is al de revue gepasseerd.”

Tijdens FACTS zal Yanah te zien zijn als Sadness uit de Pixar-film Inside out en Marvel-personage Agatha Harkness. “Ik geniet evenveel van de voorbereiding als van de momenten waarop ik mijn outfits draag. Het selecteren van de attributen, make-up-tutorials volgen, pruiken uitzoeken… Het maakt me gewoon zen.”

In haar beginjaren maakte Yanah alle outfits volledig zelf. “Nu heb ik daar iets minder tijd voor en koop ik af en toe kledingstukken online. Maar dan nog probeer ik er een eigen touch aan te geven. Wat ik draag moet uniek zijn en voor een wow-effect zorgen. Het is gewoon heerlijk om te zien dat mensen naar je werk blijven kijken.”

Cosplay is best een prijzige hobby, zegt Yanah. “Mijn duurste outfit ooit kostte me zo’n 500 euro. Voor FACTS klok ik twee keer op een goeie 100 euro af. Je moet er iets voor overhebben, maar je krijgt ook zoveel terug. De cosplaycommunity is mijn tweede familie geworden. FACTS beschouw ik als één grote reünie. Cosplay is mijn lang leven. En ook als je iets ouder bent, zijn er nog tal van personages die je gestalte kan geven. Op cosplay staat geen leeftijd, zolang je je maar amuseert!”

Volg Yanah via haar Facebookpagina Lady Whyfi.

Amy zorgt voor kostuums: “Zelfs The Masked Singer is klant bij ons”

Amy van de cosplayshop. © Tom Brinckman

Dat cosplay hotter dan ooit is, merken ze bij Cosplayshop.be in Brugge aan den lijve. De vijf teamleden sterke zaak verkoopt alle benodigdheden om je eigen outfit samen te stellen. “Het bedrijf bestaat al dertig jaar, maar was lang als stoffeerder actief”, duidt Amy Verhaege (24). “Toen zeven jaar geleden iemand bij ons foam (schuimvellen in ethyleen-vinyl-acetaat, red.) bestelde om een Iron Man-pak te maken, ging er bij onze zaakvoerder Steven Van Hulle een lichtje branden. Sindsdien zijn we hét Belgische aanspreekpunt voor cosplayers op zoek naar materiaal.”

Maandelijks lopen er in Brugge om en bij de 1.600 bestellingen binnen. “Goed voor bijna 20.000 orders op jaarbasis. Gigantisch veel”, glimlacht Amy. “En die versturen we naar overal ter wereld. Wie onze klanten zijn? Dat gaat van particuliere cosplayers tot heel grote spelers. Zo leverden we aan de makers van de science fiction-blockbuster Dune en zo goed als alle Europese producties van The Masked Singer zijn klant bij ons. Als we die figuurtjes dan op televisie aan het werk zien, letten we niet meteen op de zangprestaties. Eerder op wat ze met ons materiaal gemaakt hebben. Beroepsmisvorming, hé.”

Conventies als FACTS zijn voor Cosplayshop.be best belangrijk. “Daar lopen onze klanten rond”, stelt Amy. “We sponsoren ze ook over heel Europa. De voorbije jaren zijn we uitgegroeid tot een van dé referenties in het wereldje, dat willen we ook blijven. Want de cosplayscene blijft maar groeien.”

Tom is verzot op alles van Star Wars: “Ik heb zelfs tattoo’s van Stormtroopers en Darth Vader”

Tom Vansteeland © Stefaan Beel

Roeselarenaar Tom Vansteeland (29) trekt naar FACTS om zich helemaal in zijn favoriete filmreeks onder te dompelen: Star Wars. “Ik was zes of zeven jaar toen ik van mijn vader de eerste drie films op videocassette kreeg”, glimlacht hij. “Sindsdien is het nooit meer gestopt.”

Tom verzamelt zowat alles wat met Star Wars te maken heeft, maar focust de laatste tijd op grotere stukken. “Helmen, zeldzame beeldjes… Ik heb ook een loodzware levensgrote buste van Darth Vader, mijn favoriet personage. Ik ben sowieso meer door de dark side aangetrokken”, legt Tom uit, die als Blvckprint al een mooie reputatie in het dj-wereldje heeft opgebouwd. “Mijn pronkstuk? Een Darth Vader-helm die door acteur David Prowse gesigneerd is. Maar de mooiste stukken heb ik altijd bij me: tatoeages van onder andere Stormtroopers, Boba Fett… en Darth Vader, uiteraard.”

FACTS is voor Tom het aards paradijs, zegt hij. “Ik ontmoet er gelijkgezinden en wie weet kan ik er enkele batjes doen om mijn collectie te vervolledigen. Hoeveel die ondertussen waard is, weet ik écht niet. Het gaat me niet om geld, ik hecht veel meer belang aan de emotionele link. Zet me tussen mijn Star Wars-spullen en ik word instant gelukkig.”