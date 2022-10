Niels Destadsbader duikt opnieuw het theater in met Miguel Wiels

De twee vrienden trekken volgend voorjaar doorheen Vlaanderen en houden ook halt in Kursaal Oostende.

In het voorjaar van 2018 trokken Niels Destadsbader en Miguel Wiels met ‘Niels & Wiels’ met een handvol theatershows doorheen Vlaanderen, die bijzonder werden gesmaakt. Om hun tienjarige vriendschap met het publiek te vieren, doen ze dat nog eens over. Deze keer staan er acht concerten in vijf Vlaamse steden op het programma.

Waarom hebben ze één keer per jaar serieuze ruzie? Wat is de reden dat Niels altijd ‘s middags wil afspreken? En wie draagt eigenlijk de broek van die twee? Ze vertellen het je op hun manier. Niels & Wiels stoppen voor de gelegenheid heel wat internationale klassiekers in een Nederlandstalig jasje en spelen natuurlijk ook eigen hits.

Spelen doen ze in Capitole in Gent (1 en 2 april), Kursaal Oostende (9 en 10 april), Het Depot in Leuven (29 april), de Stadsschouwburg in Antwerpen (6 en 7 mei) en Trixxo Theater in Hasselt (20 mei).

Tickets voor ‘10 jaar Niels & Wiels’ zijn nu beschikbaar via livenation.be.