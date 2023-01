Nico Blontrock: “Brugge zal zijn kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad niet intrekken”

Het gebakkelei tussen Brugge en Kortrijk over hun aparte kandidaturen voor Europese Culturele Hoofdstad in 2030 zinderde nog na tijdens de Brugse gemeenteraad. Stefaan Sintobin (VB) en Pol Van Den Driessche (N-VA) polsten naar de beweegredenen van het Brugs stadsbestuur: “Is dit slechts een pr-stunt?” Cultuurschepen Nico Blontrock reageerde: “Brugge zal zijn kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad niet intrekken!”

Gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) betreurt dit dispuut tussen Brugge en Kortrijk: “Het lijkt wel een nieuwe Guldensporenslag, zij het met andere tegenstanders. Zowel de Kortrijkse cultuurschepen Axel Ronse als de Brugse burgemeester Dirk De fauw hebben nogal heftig en emotioneel gereageerd in dit dossier.”

Hij vraagt zich af of samenwerking tussen beide steden geen optie is: “Wat zijn de beweegredenen van het Brugs stadsbestuur om een tweede keer een kandidatuur in te dienen? Klopt het dat een tweede kandidatuur weinig kans op slagen heeft? Is er overleg geweest tussen beide steden? Wat is het financiële plaatje?”

Ook Karin Robert (Groen) had vragen over de centen, maar steunt net als Chris Marain (Open VLD) de Brugse kandidatuur.

Oncollegiaal?

Raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) wees er fijntjes op dat Kortrijk zijn kandidatuur ruim anderhalf jaar geleden al bekend maakte: “De Brugse schepen van Cultuur was daar perfect van op de hoogte. In mei 2021 ontving u uw Kortrijkse collega zelfs in Brugge om over die Kortrijkse kandidatuur te praten.”

“Net voor Kerstmis vorig jaar besliste het stadsbestuur van Brugge dan, totaal onverwacht, om zich ook kandidaat te stellen. Wij vinden het fantastisch telkens als Brugge grote ambities heeft. Maar deze kandidaatstelling kan bezwaarlijk als collegiaal tegenover Kortrijk worden bestempeld.”

Pr-stunt

“Daarnaast zitten wij met de vraag hoe ernstig de Brugse kandidatuur eigenlijk moet worden genomen. Ingewijden immers weten dat zo’n kandidatuur best zeer goed wordt voorbereid. Met een deskundig team, met een ernstig plan van aanpak, met een sterke strategie en met een strakke financiële berekening. Zoals dat door een vorig stadsbestuur, samen met de toenmalige Vlaamse Regering, gebeurde in de jaren voor 2002.”

“Bestaat er vandaag zo’n plan en hoe ziet de ploeg eruit die het voorbereidingstraject begeleidt? Kunt u ons dat bezorgen? Of is dit niet gewoon een pr-stunt met vooral mooie praatjes en spierballengerol en waarvan resultaat te voorspellen valt: niks”, aldus het oppositielid.

Aan het lijntje?

Cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) gaf toe dat hij een gesprek had met Axel Ronse: “Maar dat was enkel om op cultureel vlak meer samen te werken tussen beide steden. Tijdens die babbel kwam eventjes de mogelijkheid ter sprake van een kandidatuur.”

“Ik dacht dat Axel Ronse enkel zijn karretje aan Brugge wou hangen. Nadien heb ik samen met de Brugse cultuurhuizen een ontvangst van Axel Ronse in Brugge voorbereid. Vier keer is hij niet opgedaagd, we kregen het gevoel dat hij ons aan het lijntje aan het houden was.”

“Nadien heeft Brugge zelf zijn kandidatuur gesteld. Waarom? We willen onze culturele troeven nog beter in de kijker stellen. Cultuur en vernieuwing van ons erfgoed gaan hand in hand. De Brugse culturele sector heeft tijdens corona moeilijke jaren gekend, culturele hoofdstad worden kan die sector een nieuwe boost geven.”

“Bovendien is cultuur de motor tot sociale cohesie. Als culturele hoofdstad willen we de Bruggelingen en de toeristen confronteren met de actueel boodschap van een duurzame toekomst.”

2026

“Pas in 2024 moet de kandidatuur officieel ingediend worden, in 2025 selecteert een groep van experten de aanvragen, in 2026 valt de definitieve beslissing, daarna krijgt de geselecteerde stad drie jaar om het concrete programma voor te bereiden. Hoe dan ook, Brugge trekt zijn kandidatuur niet in!”

