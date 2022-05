Nele Destoop uit Lauwe schildert op Gentse Floraliën

Tien dagen lang treedt Nele Destoop in de voetsporen van de gebroeders Van Eyck. Op de Gentse Floraliën mag de Lauwse bloemsierkunstenares met bloemen en groensoorten een extra dimensie toevoegen aan het beroemde Lam Gods.

Nele Destoop (44) is een freelance florist met een eigen atelier ‘Nel Creations’ in de Wevelgemstraat. “Als freelancer werk ik in opdracht van floristen uit West- en Oost-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Het gaat om etalagewerk, feestdecoraties en het bieden van ondersteuning in bloemenzaken.”

“Meestal werk ik samen met andere freelancers. Mijn atelier in Lauwe doet vooral dienst als opslagplaats en ontmoetingsruimte, want ik ben altijd elders bezig. Ik geef ook les aan floristen in het Centrum voor Avondonderwijs.”

Directeur Pieter Toebaert van het vierjaarlijks bloemen- en plantenfestival Floraliën nodigde Nele uit om een bloemencreatie te maken voor het Lam Gods.

Hele eer

“Het is een hele eer om gevraagd te worden voor de Floraliën. Ik beschouw het als een erkenning van mijn vaardigheden als florist. In de Pedro de Gantezaal zijn de panelen van het Lam Gods afgebeeld op grote doeken van 4 op 3,5 meter. Ik moest een floraal kunstwerk maken voor het onderste middenpaneel van het Lam Gods. Op dat doek wordt een lam vereerd door engelen, martelaren, profeten en apostelen.”

Voor Nele was het een grote uitdaging om met dat drukke en kleurrijke doek aan de slag te gaan. “Mijn bloemencreatie moet het doek versterken en de kleuren van het schilderij laten terugkomen. Ik werkte met groensoorten en met kleine gele chrysantjes, die ik verwerkte in hartvormige bloemstukken.”

“De gele harten versterken de gouden stralen boven het lam. Via een oproep op Facebook verzamelde ik heel wat antieke biscuitengeltjes, die vroeger veel gebruikt werden voor doopsuikers. Die verwijzen naar de aartsengelen. De bezoekers krijgen de opdracht om uit te zoeken hoeveel engeltjes erin verwerkt zitten.”

Fier op Lauwe

“De grootste uitdaging bestaat erin om de bloemen en het groen zo lang mogelijk mooi te houden. In overleg met de groothandelaar ging ik op zoek naar sterke soorten. Ik ben erg tevreden over het resultaat. Deze opdracht brengt erg veel stress met zich mee, maar het is ook genieten.”

“Bovendien mag ik naast en met mensen werken die ik bewonder. Ik kreeg hulp van mijn vriendin en topflorist Katrien Woestenborghs. Zij fungeerde als mijn rechterhand. We kennen elkaar al lang en zijn erg goed op elkaar ingespeeld. Ook kreeg ik heel veel hulp van vrijwilligers voor het aansnijden van de bloemetjes en het halen van water.”

“Met Tania Huyghe is er overigens nog een Lauwse aan de slag op de Floraliën. Het kleine Lauwe mag terecht fier zijn dat het twee floristen levert aan de Floraliën”, besluit Nele.

De Gentse Floraliën duren nog tot zondag 8 mei, voor info en tickets kan je terecht op www.gentsefloralien.be.

(CB)