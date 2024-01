Nele Bouve (49) geeft weer lessen buikdansen in Ieper: “Als je danst, laat je alles in je hoofd even los”

Onder de naam Helleh Raqs geeft Nele Bouve opnieuw buikdanslessen in Ieper. De sensuele dans uit het Midden-Oosten hielp Nele om terug te keren naar haar kern en alles los te laten. Die ervaring geeft ze nu ook door aan anderen.

Sinds deze week kun je opnieuw lessen buikdansen volgen in Ieper. Al heeft lesgeefster Nele Bouve (49) liever dat je ‘oriëntaalse dans’ zegt. “Buikdans heeft een beetje een negatieve connotatie”, vertelt Nele. “Je denkt dan enkel aan het verleidelijke en dat komt nog uit de tijd van de kolonialen. Terwijl het eigenlijk komt uit familietradities. Op familiefeesten dansten oma’s en tantes met kinderen en op een bepaald moment hebben ze die dansen beginnen stileren en vastleggen, en dan in de cabarets van Caïro op het podium beginnen brengen.”

Hoe kwam je zelf in contact met oriëntaalse dans?

“Ik ben heel mijn leven bezig geweest met mijn hoofd. Lezen, lesgeven, vergaderen… Op een bepaald moment wou ik iets anders doen en in die periode zag ik een optreden van een buikdanseres op een feestje en zocht ik waar ik zelf les kon volgen. Met dans kom je meer in je eigen lichaam. Soms blijft er iets draaien in je hoofd en is het tof om alles eens los te laten.”

Wat is er specifiek aan oriëntaalse dans?

“Het toffe is dat iedereen het kan doen. Bij ballet heb je bijvoorbeeld heel strikte voorwaarden, maar buikdans is een heel natuurlijke manier van bewegen. In het Midden-Oosten leren kinderen het van jongs af aan. Dat zit in hun bloed. Bij ons moet je soms door bepaalde remmingen heen. Wij zijn niet gewoon om zo natuurlijk en sensueel te bewegen. Dat is vaak de uitdaging voor sommige mensen.”

Wat vind jij zo leuk eraan?

“Dat je alles eens kan loslaten uit je hoofd. Je voelt je vrij, je voelt je happy… Na een dansles stralen de mensen, ze voelen de energie stromen. Hier in het Westen zijn de mensen nogal gejaagd. Het moet vooruit gaan en alles moet nuttig zijn, maar dankzij oriëntaalse dans leer je rustig de tijd nemen om met die sensuele vrouwelijke bewegingen diep bij je kern komen. Dat is ook wat bij relaties soms scheef loopt: de sensualiteit dooft uit. Veel cursisten zeggen dat ze beginnen met buikdansen omdat ze zoek zijn naar hun vrouwelijkheid.”

Waarom begon je zelf les te geven?

“In 2013 heb ik een week les gevolgd bij Aziza, een danseres uit Canada die soms een tournee doet in Europa. Dat was een heel intense week, met ook darbuka (Noord-Afrikaanse vaastrommel, red.), zills (vingercimbaaltjes, red.) en Arabische ritmes leren spelen. Omdat ik toen een hele week iedere dag gedanst had, wist ik: ik wil hier meer mee doen. Ik had het voordeel dat ik al jaren lesgaf in Immaculata, waardoor ik het gewoon was om dingen uit te leggen.”

Wie zijn de mensen die meedoen aan jouw lessen?

“Dat is heel gevarieerd. De leeftijd varieert van zeven tot zeventig. Hier in Ieper zijn er ook een paar mannen die meedansen. Je kunt choreografieën doen met tweeën of in groep. Meestal dans je als individu, maar je kan wel altijd interactie doen met elkaar in de vorm van vraag en antwoord. Ik ben vrouw, dus ik dans op mijn sensuele manier.”

Geef je ook optredens?

“Ja, zo heb ik vorig jaar in Londen een optreden gedaan met een liveband. Dat was heel tof. Iedereen kan mij boeken: voor thuis in de huiskamer, of onlangs voor Ambassador Club Westland. Dan dans ik tussen de mensen door. Mijn dansnaam is Helleh Raqs. Raqs is het Arabische woord voor dans.”

“Wij zijn het niet gewoon om zo natuurlijk en sensueel te bewegen”

“De dans die ik doe is Raqs Sharqi uit Egypte. Helleh is een uitroep van vreugde en betekent: kom, we gaan ons amuseren. Helleh lijkt ook een beetje op Nele.”

Hoe reageren de mensen in de Westhoek op jouw optredens?

“Wij zijn een heel stil en braaf publiek. De mensen zijn wat gereserveerd. Als ik dans voor collega-danseressen is het altijd heel uitbundig. Ook als je danst in Nederland voel je direct dat ze daar veel meer open zijn. Hier is er terughoudendheid. Dat is ook een beetje onze aard. Vandaar dat ik wil zeggen: het is oké om je te amuseren.”

Ik zag dat je normaal ook ging optreden tijdens Kattenkronkels, het vervangprogramma van de Kattenstoet in 2021.

“Ik ging twee keer tien optredens na elkaar doen, met sluier. We hadden dat helemaal voorbereid, maar jammer genoeg is dat last minute geannuleerd door de weersomstandigheden. Dat was heel spijtig. Ik heb nog nooit meegedaan met de Kattenstoet, maar ik ben zeker kandidaat. Omdat er ook een groep is met een link naar Egypte zou oriëntaalse dans daar wel goed passen.”

Je bent geboren in Poperinge. Hoe kwam je in Ieper terecht?

“Ik heb mijn leven een andere wending gegeven. Ik woonde daar heel landelijk. Dat was prachtig, maar ik was alleen op dat moment en het was niet evident om dat allemaal alleen te blijven doen. Dit huis kwam vrij en kwam precies op het juiste moment op mijn pad. Ik werk ook al 27 jaar in Ieper, dus ik kende Ieper heel goed. Ik heb ook meegedaan aan de Nocturnes. Het was sowieso een tweede thuis geworden.”