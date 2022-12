Negen Noord-West-Vlaamse gemeenten pakken uit met een gezamenlijke UiTPAS

Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout en Zuienkerke maken met ondersteuning van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) werk van meer deelname aan cultuur, sport en vrije tijd. Vanaf 16 januari 2023 gaan deze gemeenten van start met UiTPAS en vanaf dan is deze regionale vrijetijdskaart ook te koop.

Het burgemeestersoverleg is al enkele jaren vragende partij voor meer culturele samenwerking in de regio. WVI ondersteunt regionale samenwerking van lokale besturen. Vanuit deze rol organiseerde de WVI een bevraging waaruit een verdere uitrol van de UiTPAS voor de regio voortvloeide.

Vrijetijdskaart

UiTPAS is een vrijetijdskaart die de participatie aan cultuur-, sport- en andere vrijetijdsactiviteiten moet stimuleren voor iedereen. Met deze vrijetijdspas kan elke burger die deelneemt aan een UiTPAS-activiteit punten sparen en opnieuw inruilen wanneer men deelneemt aan sport-, cultuur- of vrijetijdsactiviteiten.

Men kan in deze negen lokale besturen en over heel Vlaanderen en Brussel punten inruilen voor voordelen bij elke UiTPAS-organisatie van alle deelnemende steden en regio’s. In alle UiTPAS-gemeenten in de regio Brugge, Vlaanderen en Brussel kan men dus op zoek gaan naar een korting, gadget of cadeau of een unieke beleving.

Bovenlokale samenwerking

De lokale besturen Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout en Zuienkerke werken samen om een zo groot mogelijk aanbod van vrijetijdsactiviteiten te kunnen presenteren aan hun bevolking. Gezinnen en personen met beperkte financiële middelen voor cultuur, sport en vrije tijd krijgen bij het gebruik van hun UiTPAS een extra korting.

De burgemeesters en schepenen van de negen betrokken gemeenten juichen: “Met dit initiatief willen we de deelname aan cultuur, sport en vrije tijd voor onze inwoners zo laagdrempelig mogelijk maken. Voor de UiTPAS betaalt men eenmalig vijf euro voor een kaart die levenslang geldig is. Inwoners met een laag inkomen kunnen de UiTPAS aankopen voor één euro. Het aanbod zal zich gaandeweg verder uitbreiden. Alle info en een overzicht van de verkooppunten is terug te vinden op uitpasregiobrugge.be